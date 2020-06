Trump a Duda potvrdili zájem na přemístění vojáků USA do Polska

Washington - Po stažení amerických vojáků z Německa by měly být americké jednotky posíleny mimo jiné v Polsku. Vyplývá to z dnešního vyjádření prezidenta USA Donalda Trumpa při přijetí polského prezidenta Andrzeje Dudy v Bílém domě. Trump řekl, že se těší na podpis smlouvy o obranné spolupráci s polským protějškem, který byl dnes v sídle amerického prezidenta přijat jako první zahraniční státník od propuknutí koronavirové pandemie. Duda řekl, že Trumpa požádal, aby vojáky z Evropy nestahoval. Podle Trumpa vztahy Polska a USA nebyly nikdy bližší.

Vrcholná schůzka se koná v době, kdy Varšava usiluje o posílení americké vojenské přítomnosti v Polsku a kdy Washington ohlásil plány snížení počtu amerických vojáků v Německu.

Americký prezident uvedl, že Polsko požádalo USA, aby do země poslaly další vojáky. Pravděpodobně přijdou z Německa, poznamenal Trump. Odchod vojáků z Německa zdůvodnil údajně nedostatečnými výdaji největší evropské ekonomiky na obranu.

"Loni jsme podepsali dvě společné deklarace o posílení naší bezpečnostní spolupráce a těšíme se na podpis dohody o obranné spolupráci," řekl Trump na společné tiskové konferenci s polským protějškem.

Duda novou dohodu uvítal jako velmi významnou pro evropskou bezpečnost a zvláště bezpečnost Polska. Podle něj existuje možnost, že do Polska bude posláno víc amerických vojáků, než se země dřív dohodly.

"Dnes vstupujeme do další fáze, totiž je tu možnost dalšího navýšení počtu amerických vojáků v naší zemi," potvrdil Duda. "Hodlají za to zaplatit, ...za vyslání dalších vojáků, a my je pravděpodobně přemístíme z Německa do Polska," poznamenal americký prezident.

Na otázku, zda se tím pokouší vyslat signál Moskvě, Trunp řekl, že to podle něj Rusku vyšle "velmi silný signál".

Trump hlavu polského státu na úvod schůzky označil za svého přítele. Duda vztahy Varšavy a Washingtonu považuje za velmi dobré. "Velmi úzce s Polskem spolupracujeme a nikdy jsme si nebyli s Polskem tak blízcí, jako je tomu nyní," řekl Trump, kterého na jednání doprovázeli viceprezident Mike Pence a ministr zahraničí Mike Pompeo.

Polský prezident uvedl, že vztahy mezi Washingtonem a Varšavou jsou velmi dobré. "Doufám, že díky tomuto setkání s prezidentem Trumpem budou ještě lepší," dodal.

Duda za přijetí v Bílém domě poděkoval a poznamenal, že je prvním prezidentem, kterého Trump od vypuknutí pandemie nemoci covid-19 ve svém sídle přivítal. Trump k tomu poté dodal, že je poctou, když Duda přijel.

USA budou spokojené, až členové NATO budou platit na obranu

Prezident Trump označil většinu členů Severoatlantické aliance za neplatící, neboť neodvádějí na obranu dvě procenta svého hrubého domácího produktu (HDP). Trump to prohlásil na tiskové konferenci s prezidentem Dudou. Trump dlouhodobě požaduje, aby státy NATO vydávaly na obranu dvě procenta výkonu svých ekonomik.

"Polsko je jednou z osmi zemí NATO, které nyní ročně odvádí dvě procenta HDP," řekl Trump s tím, že ostatní státy neplatí dostatečně. "Spojené státy budou spokojené teprve tehdy, až všechny státy NATO budou na obranu přispívat spravedlivým finančním podílem," dodal.

Země NATO se v roce 2014 na summitu ve Walesu zavázaly, že vojenské rozpočty se budou postupně zvyšovat tak, aby nejpozději v roce 2024 dosáhly dvou procent hrubého domácího produktu.

Česko loni na obranu vydalo zhruba 1,2 procenta HDP a český premiér Andrej Babiš očekává, že v roce 2021 by výdaje na armádu mohly činit až 1,46 procenta výkonu ekonomiky. Se závazkem dvou procent HDP na obranu do roku 2024 přitom Babiš nadále počítá.