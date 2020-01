Trump a čínský vicepremiér podepsali obchodní dohodu

Washington - Americký prezident Donald Trump a čínský vicepremiér Liou Che podepsali první fázi obchodní dohody. Dohoda je zatím největším krokem k vyřešení 18 měsíců trvající obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa, která rozbouřila finanční trhy a zpomalila globální ekonomický růst.

USA nezruší podle ministra čínská cla před uzavřením druhé části dohody

Spojené státy nezruší cla na čínské zboží do doby, než bude dokončena druhá fáze čínsko-americké obchodní smlouvy. V úterý to řekl americký ministr financí Steven Mnuchin. Dnes by měla přitom v Bílém Domě být podepsána první části smlouvy. Dokončení druhé části dohody se ale podle informovaných zdrojů agentury Bloomberg neočekává před listopadovými prezidentskými volbami v USA.

Jakýkoli posun směrem ke snížení cel závisí podle zdrojů na tom, jak bude Peking dodržovat první části dohody. Mnuchin pak dodal, že pokud by se dvě největší světové ekonomiky dohodly na další části smlouvy rychleji, je americký prezident Donald Trump připraven cla omezit.

"Pokud prezident dostane druhou fázi rychle, bude uvažovat o uvolnění cel jako o součásti druhé fáze," řekl Mnuchin.

Trump a čínský vicepremiér Liou Che mají podepsat první část dlouho očekávané americko-čínské obchodní dohody dnes v Bílém domě.