Trump a Biden se střetli v chaotické a konfrontační debatě

Cleveland (USA) - Republikánský prezident Donald Trump a jeho demokratický soupeř Joe Biden se v první debatě kandidátů před americkými prezidentskými volbami přeli o obsazení nejvyššího soudu, o přístupu k pandemii covidu-19, násilí kolem demonstrací v amerických městech, klimatické změně či o regulérnosti voleb. Ale mnohem více než obsah výměn názorů debatu charakterizovaly ostré osobní výpady, urážky a skákání si do řeči, k němuž se uchyloval především prezident Trump.

Na otázku moderátora, zda kandidáti přijmou výsledek voleb a vyzvou své stoupence, aby se neuchylovali k nepokojům, Biden řekl, že výsledek přijme, až budou spočítány hlasy. Trump přímo neodpověděl, ale opět mluvil o neprokázaném riziku volebních podvodů, které sebou podle něj nese korespondenční hlasování. Kvůli pandemii covidu-19 je tento způsob hlasování letos mnohem rozšířenější než v minulosti. "Vyzývám své stoupence, aby šli k volbám a vše pečlivě sledovali," řekl Trump. Podle něj by mohl o výsledku voleb rozhodnout až nejvyšší soud.

Pro 74letého Trumpa, který zaostává za Bidenem v celostátních průzkumech, byla debata příležitostí, jak přesvědčit váhající voliče. Pro 77letého Bidena byla možností, jak je přesvědčit, že může Trumpa porazit.

Byla to nejvíc chaotická debata za poslední léta, uvedla agentura AP. Moderátorovi Chrisu Wallaceovi z televize Fox News se nedařilo debatu kontrolovat. Oba soupeři si vyměňovali invektivy a nenechávali se domluvit. "Budeš už mlčet, kámo? To je tak neprezidentské," řekl v jednu chvíli Biden. "Lidé tomu rozumějí - Joe 47 let (ve Washingtonu) a neudělal jsi nic," opáčil Trump.

"Všechno, co dosud řekl, byly prostě lži...Všichni vědí, že je lhář," řekl na začátku debaty Biden, který pak postupně označil Trumpa za blázna, lháře, rasistu, loutku ruského prezidenta Vladimira Putina a "nejhoršího prezidenta, jakého kdy Amerika měla". Trump zase prohlásil: "Na tobě není nic chytrého, Joe." Bývalého viceprezidenta Trump označil za loutkou krajní levice, ať jde o ekologii, bezpečnost nebo zdravotnictví.

Wallace se několikrát snažil Trumpa přimět, aby nechal Bidena domluvit. "Myslím, že by zemi lépe posloužilo, kdybychom nechali oba mluvit bez přerušení. Vyzývám vás, pane, abyste to dělal," řekl. "Ale on také," opáčil Trump. "Upřímně řečeno, více skáčete do řeči vy," řekl moderátor.

Trump hájil rozhodnutí nominovat do nejvyššího soudu Amy Coneyovou Barrettovou za zesnulou Ruth Baderovou Ginsburgovou těsně před volbami. "Vyhráli jsme volby. Volby mají důsledky. Máme Senát, máme Bílý dům a skvělou kandidátku," uvedl. Podle Bidena s nominací souvisí možnost zrušení práva na interrupce. Zdůraznil, že by nového člena nejvyššího soudu měl nominovat až nový prezident.

Trump odmítl kritiku svého přístupu k pandemii, která si v USA vyžádala přes 200.000 mrtvých a sedm milionů nakažených. Podle něj by bilance byla ještě horší, kdyby prezidentem byl Biden. Trump prohlásil, že by v takovém případě byly obětí dva miliony. "Tohle je člověk, který tvrdil, že do Velikonoc bude pandemie pryč," řekl Biden s tím, že Trump nemá žádný plán. "Udělali jsme to skvěle," prohlásil prezident.

Poněkud stranou zůstalo výbušné téma Trumpových daní. Těsně před debatou list The New York Times napsal, že neplatil některé roky federální daň z příjmů a první rok v Bílém domě zaplatil jen 750 dolarů. Platil jsem miliony dolarů na daních, řekl Trump, ale neuvedl, kolik z toho byly federální daně z příjmu. Nesdělil rovněž, kdy svá daňová přiznání zveřejní, jak sliboval již v minulé kampani před čtyřmi roky.

V pasáži věnované někdy násilným demonstracím, které postihly řadu amerických měst po sporných zásazích policie proti černochům, se prezident Trump vyhýbal otázce moderátora, zda je ochoten odsoudit ozbrojené skupiny bělošských nacionalistů. "Skoro všechno násilí, které vidíme, pochází z levého křídla, ne z pravého," řekl.

Debata se dotkla i změny klimatu. Trump připustil, že člověk má na ni "do určité míry" vliv, ale zdůraznil, že je proti striktním regulacím, protože mají negativní dopad na byznys. I proto USA za něj odstoupily od pařížské dohody o klimatu, protože takové dohody podle něj "ženou nahoru ceny energie". Biden slíbil, že bude-li zvolen, USA se k pařížské dohodě opět připojí.

"Byla to zajímavá hodina a půl," poznamenal s úsměvem na závěr debaty moderátor Wallace a připomněl, že Američany čekají před volbami ještě dvě debaty prezidentských kandidátů.