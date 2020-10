Trump a Biden se navzájem kritizovali při souběžných diskusích

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes odpovídal vyhýbavě na dotazy, zda byl testován na koronavirus před první předvolební debatou s jeho demokratickým rivalem Joem Bidenem. Řekl také, že už nemá žádné příznaky covidu-19. Připustil však, že měl podle svých lékařů koronavirem lehce infikované plíce, když byl hospitalizován. Šéf Bílého domu to uvedl v debatě s voliči, kterou v Miami pořádala televize NBC. Akce se uskutečnila souběžně s debatou jeho demokratického rivala Joea Bidena, který s voliči hovořil ve Filadelfii před kamerami ABC. Biden při diskusi kritizoval přístup Bílého domu k boji s pandemií. Informovala o tom agentura AP.

Dnešní diskuse nahradily druhou předvolební debatu a kandidáti v nich podle médií soupeřili o diváky. Trump seděl na pódiu bez roušky, diváci rozmístěni v rozestupech však zakrytá ústa a nos měli. Podle agentury AP prezident odpovídal vyhýbavě na dotaz, zda byl před první debatou s Bidenem 29. září testován na koronavirus. "Možná jsem test měl, možná ne," řekl. Podle pravidel debaty museli oba kandidáti mít před společným výstupem negativní test. Trump nicméně podle AP přímo neodpověděl, kdy měl naposledy negativní test.

Moderátorka Savannah Guthrieová se později prezidenta zeptala, zda odmítá konspirační teorii QAnon. "Nic o tom nevím. Vím, že jsou velmi proti pedofilii, bojují s ní velmi tvrdě," odpověděl Trump. Konspirační teorie je založena na nepravdivé domněnce, že svět je řízen spolkem satanistických pedofilů zneužívajících děti. Její stoupenci věří, že Trump stojí v čele tajného tažení proti tomuto zločinnému spolku. Vzápětí se prezident zaměřil na nesourodé antifašistické hnutí Antifa, které ministerstvo spravedlnosti viní z rozdmýchávání nepokojů při protestech proti rasismu, které se uplynulých měsících konají v mnoha amerických městech."Říkám vám, o čem vím," řekl prezident. "Vím o Antifě a radikální levici a vím, jak násilné a jak brutální jsou, a vím, jak pálí města řízená demokraty," dodal.

Biden mezitím ve své diskusi Trumpa obvinil, že stále "nic" nedělá pro boj s koronavirem, který si v USA vyžádal již přes 217.000 obětí a kterým se prezident sám nakazil. "Ocitáme se v situaci, kdy máme přes 210.000 mrtvých a co dělá? Nic. Nenosí roušku," řekl bývalý viceprezident v debatě na kanálu ABC. Moderátor George Stephanopoulos se Bidena zeptal, zda by byl otevřen navýšení počtu soudců Nejvyššího soudu, pokud by republikáni potvrdili Trumpovu kandidátku, což by znamenalo, že konzervativci nad liberálv v soudu převáží poměrem šest ku třem. Bidenova odpověď však byla podle BBC rozporuplná. Nejprve řekl, že není fanouškem takového kroku, posléze ale uvedl, že je otevřen o tom uvažovat, pokud Trumpovu nominantku Senát potvrdí.

Druhá prezidentská debata původně plánovaná na dnešek byla zrušena poté, co šéf Bílého domu odmítl její konání na dálku. Organizační výbor navrhl přechod na virtuální formát minulý týden po hospitalizaci Trumpa kvůli covidu-19 a po rozšíření koronavirové infekce mezi lidmi z jeho okolí. Prezident však uvedl, že virtuální debata by byla ztrátou času, na alternativním řešení se pak s Bidenovým táborem nedohodl.