Truhlář Petr Marek vyrábí na Vsetínsku modely aut pouze ze dřeva

Liptál (Vsetínsko) - Až přes dva metry velký model automobilu složený ze stovek dílů dokáže ze dřeva vyrobit Petr Marek z Liptálu na Vsetínsku. Vše je jen ze dřeva, v modelech není žádná součástka z kovu nebo jiného materiálu, řekl dnes ČTK Marek. Vytváří modely veteránů i moderních aut, nejčastěji historických automobilů a nákladních vozů.

Své modely často dodává automobilkám a lidem, kteří je používají jako dárky. Jeho modely dostali také prezidenti či hokejisté na mistrovství světa.

"Složité jsou například autobusy. Obecně to není o velikosti modelu, spíš o tom, kolik mají dílů a jak je to propracované," uvedl Marek. Složitější modely jsou podle něj z 600 až 700 dílů. Náročné je udělat například oblé tvary u veteránů.

Marek vyrábí modely již asi 20 let, začal s jednoduššími a postupně dělal stále složitější. Největším vyrobeným modelem byl kamion dlouhý asi 2,5 metru, modely autobusů mají kolem metru. Výroba jednoho modelu trvá měsíc či dva měsíce. "Vyrábím převážně z třešně a ořechu, zkoušel jsem různá dřeva, ale třešeň a ořech je nejlepší, dělám v této kombinaci," uvedl Marek, který si dřevo nechá nařezat a poté jej přírodně vysouší.

"Napřed se nachystají díly, ten hrubý materiál, udělá se hranol, z toho se vyřezává třeba blatník, vybrušuje. Postupně se musí každý díl vyrobit," uvedl Marek. Dřevo se dvakrát lakuje, Marek však nepoužívá žádnou barvu. "Není to nijak přibarvováno, vše je v barvě dřeva," uvedl truhlář.

Výroba modelů ho i po letech stále baví. "Pořád je to radost, když se to povede," uvedl Marek, který má nějaké své modely i doma. "Kdybych měl čas, udělám sérii nějakých deseti, dvaceti aut, třeba dvoumetrových, i pro sebe," uvedl Marek, jehož výrobky se dostaly do různých zemí světa. "Automobilky to rozdávají po celém světě, lidé se pak ozývají, měl jsem zákazníky i z Austrálie," řekl Marek.