Truchlení nad rakví královny začne ve Skotsku, pohřeb bude ve Westminsteru

Londýn - Truchlení nad rakví zesnulé královny Alžběty II. začne ve Skotsku, teprve poté bude rakev s pozůstatky letecky přepravena do Londýna. Pohřeb bude zhruba za deset dní ve Westminsterském opatství v Londýně, přesné datum zatím nebylo stanoveno. Královna pak spočine vedle svého manžela prince Philipa, který zemřel loni v dubnu. O přípravách a průběhu pohřbu informovaly server deníku The Guardian a server Times Now.

Rakev bude nejprve vozem dopravena z Balmoralu do paláce Holyroodhouse v Edinburghu, který je oficiálním sídlem britského panovníka ve Skotsku. Cesta po silnici trvá zhruba dvě a půl hodiny. Po zastávce pro vzdání holdu místními politiky bude cesta z paláce pokračovat po Královské míli do katedrály svatého Jiljí v Edinburghu. V ní se za účasti členů královské rodiny uskuteční první mše. Katedrála pak zůstane 24 hodin otevřená pro veřejnost, aby se lidé mohli rozloučit s panovnicí.

Do 500 kilometrů vzdáleného Londýna rakev přepraví letadlo a první zastávkou v metropoli bude Buckinghamský palác, sídlo královny. Po několika hodinách se rakev opět vydá na cestu a podle odhadu médií nejspíš na lafetě zamíří do sídla parlamentu ve Westminsteru. V hlavní hale parlamentu bude za dohledu čestné stráže rakev čtyři dny, aby se jí Britové mohli přijít poklonit. Otevřeno bude 23 hodin denně.

Král Charles III. mezitím odcestuje do Walesu, kde se zúčastní bohoslužby v katedrále v Cardiffu a poté navštíví velšský parlament. Do Severního Irska pojede v době, kdy budou pozůstatky královny v Edinburghu.

Státní pohřeb se ve Westminsterském opatství uskuteční nejpozději 18. září, následovat budou dvě minuty ticha, které bude držet celé království. Po hodinovém obřadu se velký smuteční průvod vydá do Hyde Parku, kde bude rakev přeložena z lafety do státního pohřebního vozu a odvezena do královského hradu ve Windsoru. Po průvodu Windsorem se bude konat smuteční obřad v hradní kapli svatého Jiří, během kterého bude rakev spuštěna do královské hrobky.