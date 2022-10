Trpková zkusila napsat knihu a byla z toho Cena Jiřího Marka za detektivku

Praha - Kristýna Trpková před narozením svého třetího dítěte potřebovala uniknout ze stereotypu rodičovské dovolené a napadlo ji, že zkusí napsat knihu. Výsledkem byla její prvotina Stvůra, za kterou šestadvacetiletá autorka minulý týden získala Cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivku roku 2021. "Do poslední chvíle jsem si od toho nic neslibovala. Prostě jsem to jen zkusila. Byl to hodně impulzivní nápad. A ještě dnes mi kolikrát pořádně nedochází, že to opravdu vyšlo," napsala Trpková v e-mailovém rozhovoru s ČTK.

Stvůra je její prvotinou. Trpková žije v Holicích, kam také zasadila děj své knihy. Porota ocenila její popis policejního vyšetřování, přestože ho autorka nekonzultovala s odborníky."Pokud šlo o Stvůru, všechny informace o tom, jak to u nás v Česku u policie funguje, jsem si zjišťovala sama, převážně na stránkách Policie ČR. V té době hlavně ani nikdo nevěděl, že píšu, svému okolí jsem se o knize zmínila, až když jsem ji měla dopsanou a věděla jsem, že mi ji ve vydavatelství vzali," uvedla Trpková.

Letos jí vyšla další kniha Vesnice, která je druhým pokračováním série s policejní vyšetřovatelkou Laurou Linhartovou a jejím kolegou Adamem Benešem. Kromě loňské Stvůry a letošní Vesnice plánuje na příští rok titul Vetřelec. "Ve Vesnici je případ nový, navazuje pouze vztahová linka mezi hlavními postavami - kriminalisty. Třetí díl s názvem Vetřelec je pak naplánovaný na jaro," upřesnila Trpková.

Vzor mezi kolegy spisovateli Trpková podle svých slov nemá. "Ale uchvátil mě styl psaní švédského autora Monse Kallentofta. Také mám ráda jihoafrického Deona Meyera a irskou Tanu Frenchovou. Pokud jde o Stvůru, inspiraci jsem našla paradoxně mezi seriály, konkrétně v dánském Zločinu. Postava Sarah Lundové mi neskutečně sedla a já chtěla vytvořit podobný charakter - kriminalistku, které je sice naplno oddaná své práci, ale přesto všechno je také pořád jenom obyčejný člověk," podotkla.

Děj detektivního příběhu Stvůra se odehrává v Holicích, kde je nalezena rozřezaná mrtvola surově zbité dívky. Autorka v Holicích s rodinou žije. "Co se týče prostředí, do kterého je děj Stvůry vsazen, je většina věcí z knihy reálná, i když drobné 'kosmetické úpravy' ve městě pro potřeby příběhu proběhly. Ale žádná vražda se v Holicích samozřejmě nestala. Své rodné město jsem si popravdě vybrala hlavně proto, že jsem si chtěla usnadnit práci - už tak jsem měla hlavu jako pátrací balón z vyšetřovatelských postupů, pitev a podobně, takže fakt, že jsem v knize mohla popisovat prostředí, které důvěrně znám, mi při psaní moc ulevil," napsala.

Trpkové již přišla nabídka na filmové zpracování její knihy. Zatím váhá, zda ji přijme. "Je to věc, kterou budu velmi dlouze rozmýšlet. Dostat takovou nabídku by byl na jednu stranu splněný sen, na stranu druhou bych se bála svěřit svoje knižní 'děti' do rukou někoho jiného ... Filmy, které jsou natočeny podle knih, bývají zpravidla velmi kritizované - nikdy totiž nedokážou obsáhnout vše, co bylo v knižním zpracování, takže na spoustu lidí působí nepropracovaně a odfláknutě. A já bych se nerada dostala do situace, kdy by někdo na základě podobných předsudků mou tvorbu odsoudil," konstatovala.