Sevilla - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského si fotbalisté Slavie za enormní snahu a nasazení remízu 2:2 v úvodním osmifinále Evropské ligy v Seville zasloužili. Díky příznivému výsledku vidí šance na postup do čtvrtfinále před domácí odvetou za týden v Edenu 50 na 50.

"Výsledek je pro nás fantastický, dali jsme tu dva góly. Na druhou stranu je potřeba vnímat to, že jsme měli dnes pořádnou porci - nechci říkat štěstí, ale soupeř prostě v druhém poločase neproměnil některé vyložené šance. Zatímco my tady byli produktivní," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Byly tam rozhodující individuální výkony směrem dozadu, například Ondřej Kolář odchytal fantastický zápas. Hráči si to díky enormnímu nasazení zasloužili. Končili v absolutním vyčerpání, dali do zápasu všechno. Sevilla je takový gigant, že se do šancí dostane a k úspěchu potřebujete top výkon. Ten jednoznačně předvedl Ondřej Kolář," dodal slávistický kouč.

Pražané dvakrát dotahovali skóre. Poprvé inkasovali po chybě v rozehrávce už po 24 sekundách. "Samozřejmě není nic příjemného, když v tomto prostředí hned ve 20. vteřině ztratíte první balon a prohráváte, zvlášť ze situace, o které jsme se bavili," řekl Trpišovský.

"Na druhou stranu náš tým je už nyní tak vyspělý, že jsem doufal, že se dostaneme do své hry a nebudeme se bát chodit pro míče, což ale prvních 20 minut neplatilo. Byli jsme takoví rozhození," dodal trenér.

Do zápasu nasadil sestavu bez klasického hrotového hráče a v útoku hráli jinak záložníci Lukáš Masopust a Jaromír Zmrhal. "My jsme o variantě na dva útočníky uvažovali hned od chvíle, co nám vylosovali Sevillu, jelikož to vychází z jejich rozestavení a způsobu hry. V tuto chvíli máme jediného klasického hroťáka. Tím je Milan Škoda a my ho nemůžeme utavit, jelikož hrajeme v neděli strašně důležité utkání s Baníkem, které potřebujeme zvládnout," podotkl Trpišovský.

"Ta motivace byla tedy dvojí - abychom o něj nepřišli na příští zápasy a způsob hry Sevilly, kdy jsme dva hráče obětovali do sprintů nahoře, do presinku a do napadání. Počítali jsme s tím, že je pak budeme střídat," dodal.

Zatímco před prvním zápasem byla Sevilla jasným favoritem, remíza 2:2 do domácí odvety nahrává spíše slávistům. "Já tyhle věci moc nemám rád, jelikož člověk má vždycky nějaké prognózy a pak přijde 20. vteřina a prohráváte 0:1. Kdybych měl ale odhadovat, tak si troufnu tvrdit, že je to nyní i 50 na 50. Pokud zopakujeme výkon, jaký jsme podali v Seville, a ještě ho vylepšíme, tak věřím, že to v domácím prostředí ještě zdramatizujeme," řekl Trpišovský.