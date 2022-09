Trpišovský: Výkon je pro mě velkým zklamáním, někteří hráči byli jako na výletě

Zápas 1. kola základní skupiny G fotbalové Evropské konferenční ligy Sivasspor - Slavia Praha, 8. září 2022. Zklamaní hráči Slavie po utkání, vpředu Lukáš Provod. Slavia Praha's Lukas Provod, center, walks along the pitch at the end of the Europa Conference League group G soccer match between Sivasspor and Slavia Praha at Sivas 4 Eylul stadium in Sivas, Turkey, Thursday, Sept. 8, 2022. The match ended in a 1-1 draw. (AP Photo/Francisco Seco)

Sivas (Turecko) - Pro trenéra Jindřicha Trpišovského byl výkon slávistických fotbalistů v úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy velkým zklamáním. Nelíbila se mu především první půle, v níž mu někteří jeho svěřenci připadali jako na výletě. Remízu 1:1 považoval kouč Pražanů vzhledem k obrazu hry za ztrátu, za jediné pozitivum označil bod z venku.

"Výkon je pro mě velké zklamání. Je to pro mě jednoznačně ztráta. Kdybychom si nenechali dát hloupý gól a neztratili tolik míčů, kdyby byl náš výkon kvalitnější, při vší úctě k soupeři bychom tady vyhráli. To, že jsme nezvítězili, je důsledek našeho technicky a v prvním poločase i běžecky špatného výkonu," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konference.

"Jediné, co můžu vzít pozitivně, je, že i takový zápas se dá prohrát. Pořád máme bod z venku z prvního zápasu, to je aspoň malá náplast. Pořád ale ve mně převažuje zklamání z výkonu. Asi bych těžko našel kromě výkonů Davida Douděry a Petera Olayinky nějakou část hry, která by mě uspokojila a byla na úrovni, kterou si představujeme. Na úrovni, kterou ve skupinách evropských pohárů potřebujete," doplnil Trpišovský.

Český vicemistr v Sivasu po brance Olayinky rychle vedl, ale soupeř v 26. minutě srovnal. "V prvních 10 minutách jsme dali gól a měli další gólovku, řeč těla týmu ale nebyla dobrá. Snad kromě závěru, kdy jsme do toho dali všechno, abychom to strhli. Nemám pro to moc pochopení, i proto, co sil nás stála kvalifikace. Jak náročné to bylo psychicky ustát a co všechno jsme pro to museli udělat," řekl Trpišovský, jehož tým přešel v kvalifikaci přes tři předkola.

O přestávce vystřídal hned tři hráče. "Chtěli jsme udělat ještě více změn. Od 20. minuty byl neskutečný propad ve výkonu. Pár hráčů bylo jako na výletě, nedostupovali jsme hráče, nechávali jsme jim strašně moc prostoru. Hlavně individuální výkony v první půli jsou pro mě hrozné zklamání. V druhé to bylo od řady hráčů výrazně lepší. První poločas je ale těžko pochopitelný," uvedl Trpišovský.

Ve třetí minutě nastavení mohl z penalty rozhodnout střídající Lukáš Provod, ale pokutový kop neproměnil. "Máme vždy před zápasem určené hráče na penalty, zasahují do toho střídání. Ani jeden ze tří určených už nebyl na hřišti, ale Lukáš je jeden ze stálých exekutorů. Trénuje to, doteď všechny proměnil. Sám vím, že když si to někdo vezme a chce to kopnout, nejhorší věc je ho odvolávat. Lukáš je obvykle v těchto situacích suverénní, teď to bohužel neproměnil," litoval Trpišovský.

Slávisté vyhráli jediný z posledních šesti venkovních zápasů v pohárech. "Na český tým podle mě vozíme z venku dost bodů. Je to vývoj evropského fotbalu, venkovních výher v pohárech je celkově hodně málo. My zase máme samá vítězství doma. Soupeři jsou těžcí, jejich kvalita je velká, úroveň zápasů vysoká. Vyhrát ve skupině venku není nic snadného, pokud se vám to jednou podaří, je to úspěch," přemítal Trpišovský.

"Na druhou stranu je pravda, že dokážeme vyhrát na Leicesteru nebo v Nice, v nějakých zajímavých a překvapivých destinacích, a pak na hřišti papírově slabšího týmu nezvítězíme. Může to souviset s nějakým nastavením, obdobím, ve kterém se nacházíte. Zatím se nám nedaří zopakovat venku individuální ani týmové výkony z domácích zápasů," dodal kouč.

Musíme zpytovat svědomí, řekl slávistický fotbalista Douděra po remíze v Sivasu

Slávistický fotbalista David Douděra byl po remíze v Sivasu hodně rozladěný z výkonu týmu. Čtyřiadvacetiletý obránce se domníval, že Pražané k zápasu v Turecku nepřistoupili příliš dobře a měli by zpytovat svědomí. Bod označil za jednoznačnou ztrátu.

"Je to hrozné, jsem z výsledku zklamaný. Měli jsme vyhrát, vážně nemám slov. Bylo to venku, ale pro mě to je jednoznačně ztráta. Nezvládli jsme to, dělali jsme strašné chyby. Nabídli jsme soupeři to, co jsme nabídli. Sami jsme měli několik gólovek, které jsme nevyužili. To nás potrestalo," citoval klubový web Douděru.

"Musíme zpytovat svědomí, hrajeme za Slavii Praha. Neohlížíme se na soupeře, prostě musíme koukat jen na sebe, na naši hru. Když jdu na hřiště, tak jsem odhodlaný tam umřít a je jedno, jestli hrajeme přátelák, ligu s Pardubicemi nebo v Evropě. Hrajete fotbal proto, proč ho hrajete, umřít za ten tým, za který hrajete, který vás platí. Tohle se nám nepovedlo," doplnila letní posila Pražanů z Mladé Boleslavi.

Douděra si nepříliš povedený výkon nedovedl vysvětlit. "Asi na nás dolehla tíha toho tlaku, že to musíme zvládnout. Já to moc nemůžu komentovat, protože jsem tady chvíli a zkušenosti nemám. Na druhou stranu vím, co někteří kluci odehráli a teď hrajeme se soupeřem, který má chyby v defenzivě, a my toho nedokážeme využít. Měli bychom bojovat a zápas by se zvládnul," poznamenal Douděra.

Jeho tým mohl rozhodnout v samém závěru, ale střídající Lukáš Provod neproměnil v třetí minutě nastavení penaltu. "Dostali jsme se do tlaku, ale přišel příliš pozdě. Navíc chyběla koncovka. Do šancí jsme se dostávali, chybělo fotbalové štěstí, mně zablokovali střelu, to se stane," řekl Douděra. "Musíme se na to kouknout, poučit se z chyb a v dalším zápase hrát od začátku," doplnil.