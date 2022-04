Trpišovský vidí šance 50 na 50 a věří, že napotřetí už semifinále vyjde

Rotterdam - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský označil před čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s Feyenoordem Rotterdam šance obou týmů na postup za zcela vyrovnané. Účast v semifinále, kterou by jeho svěřenci vyrovnali nejlepší pohárový výsledek českého klubu od rozdělení federace, by kouč Pražanů považoval za splněný sen. Je přesvědčen, že červenobílí jsou před vzájemným duelem v lepším rozpoložení než v září, kdy na stadionu De Kuip ve skupině prohráli 1:2.

Slavia si pod Trpišovským zahraje v pohárech čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři sezony, vloni i v roce 2019 mezi nejlepší osmičkou Evropské ligy vypadla. "S Chelsea jsme prohráli oba zápasy, s Arsenalem jsme udělali bod. Doufám, že to i dál bude mít vzestupnou tendenci. Pamatuji si ze zápasu na Chelsea, že jsem si říkal, jak neuvěřitelné je, že jsme udělali čtvrtfinále evropského poháru. Jako kluk jsem koukal na české týmy v Evropě a ptal se táty, jestli nějaký český klub někdy vyhrál některou evropskou soutěž. Pak jsme se dostali do čtvrtfinále přes Sevillu a říkal jsem si, jak výjimečný okamžik to je," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konference v Rotterdamu.

"Za dva roky jsme dostali stejnou šanci, teď to máme před sebou potřetí. Když dojdete až do čtvrtfinále, nemůžete narazit na špatný nebo horší tým. Postoupil ze skupiny, uspěl ve vyřazovacím kole a je jasné, že bude silný. My jsme dvakrát vypadli s anglickým týmem, teď budeme hrát s Holanďany. Myslím si, že ty šance jsou vyrovnané, bude to 50 na 50," doplnil Trpišovský.

Jeho svěřenci na konci září prohráli v Rotterdamu 1:2 a v domácí odvetě remizovali s Feyenoordem 2:2. "První poločas tady jsme vyhořeli, ve druhé půli jsme se zlepšili. Doma jsme vedli a dostali gól až v poslední minutě. Oba zápasy byly hodně vyrovnané. Týmy zůstaly hodně stejné, soupeř je silnější o Nelsona, my o Maxe (Talovjerova), Sora a hráče, kteří se nám uzdravili. Myslím si, že ten první zápas tady jsme celkově nebyli v dobrém rozpoložení. Teď to bude velký boj a dobré zápasy," přemítal Trpišovský.

Jeho svěřenci by postupem vyrovnali nejlepší pohárový výsledek v historii klubu, jímž je účast v semifinále Poháru UEFA z roku 1996. "Samozřejmě by to bylo hezké. Tým je teď tak zmixovaný, že někteří kluci zažili obě předchozí čtvrtfinále, někteří jedno, další žádné. Motivace jednotlivců je hodně rozdílná, společná je ale touha dostat český klub do semifinále, zažít si pocit, že jste tři zápasy od trofeje. Chceme pro to udělat absolutně všechno, byl by to splněný sen," řekl Trpišovský.

"Chceme si vytvořit dobrou pozici pro odvetu v Praze, to bude zásadní. Feyenoord je dobrý tým a doma je ještě o něco silnější než na venkovním hřišti. I kvůli absencím to zítra bude prubířský kámen. Musíme v celém dvojzápase udělat maximum, abychom za týden nemuseli litovat, že nám to opět proteklo mezi prsty," doplnil.

Z nejrůznějších důvodů mu bude scházet více než 10 hráčů a na lavičku se dostanou i dorostenci. "Pokud se nic nestane na tréninku, doufám, že se nám základní jedenáctku podaří složit z hráčů, na které jsme zvyklí. Zbydou nám dva hráči jako dobré možnosti pro vstup do zápasu. Budeme se snažit i o to, aby dostal šanci někdo z mladých kluků," poznamenal Trpišovský.

Nedělní ligový duel v Plzni (1:1) nedokončili kvůli zranění krajní hráči Peter Olayinka a Oscar Dorley. "Jeden z těch dvou nastoupí stoprocentně. Osky chce hrát za každou cenu. Už v Plzni za námi běžel po chodbě a říkal, že si to za žádnou cenu nenechá ujít. U Olieho je to hodně bolestivé, chce ale utkání absolvovat," uvedl Trpišovský.