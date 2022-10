Trpišovský věří, že Slavii před derby pomohly dvě výhry, spoléhá na atmoféru

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský je přesvědčen, že fotbalistům Slavie před nedělním derby proti Spartě ve 13. kole první ligy psychicky pomohou dvě soutěžní výhry po sobě, které zaznamenali po sérii tří porážek. Podle kouče červenobílých bude hodně důležitý vstup do utkání. Věří, že klíčovým faktorem by pro jeho svěřence mohlo být domácí prostředí, kde v ligové sezoně ještě neztratili ani bod.

Slavia v první polovině října třikrát za sebou prohrála a neskórovala. Minulý týden ale i v deseti udolala Mladou Boleslav 2:1 a ve středu v domácím poháru zvítězila na Dukle 4:0. "V té naší situaci, ve které jsme zdravotně a předtím výsledkově byli, potřebujeme každou takovou věc jako zvládnutý zápas nebo nějaký individuální počin. Třeba jako výkony (brankáře) Ondry Koláře, kterému se teď daří, nebo od hráčů nějaký gól a přihrávka," řekl Trpišovský pro klubovou televizi.

"Každý zápas má ale svůj samostatný příběh, jiný průběh nějaké klíčové momenty. Teď to bude zase podobné, jako to bylo v zápasech předtím. Bude hodně záležet na vstupu do utkání a jak naložíme s klíčovými momenty jak v ofenzivě, tak v defenzivě. To, že jsme výsledkově ty dva zápasy zvládli po té sérii, kterou jsme předtím měli, je ale pro nás pozitivní," doplnil kouč.

Oba pražští rivalové ztrácejí v tabulce na vedoucí Plzeň a derby bude přímým soubojem o druhé místo. Slavia má o dva body více. "Soupeř měl výsledkově dobré zápasy, v posledních třech soutěžních utkáních dal 15 gólů. Ustálila se jim sestava, postupně se jim vracejí někteří hráči, které předtím neměli. Na druhou stranu po delší době to pro ně bude takový těžký zápas ve venkovním prostředí," přemítal Trpišovský.

Jeho svěřenci vyhráli všech šest domácích zápasů v ligové sezoně a dali v nich 28 gólů. Na konci minulého ročníku ale v nadstavbě Spartě v Edenu podlehli 1:2. "My víme, jak umíme být doma silní, i v téhle sezoně. Zvládli jsme tu těžké zápasy, i dost přesvědčivě. Věříme, že je to velký bonus pro nás. V největších utkáních je ta kulisa vždy výjimečná, lidi skvěle fandí a hráčům i nám to dodává sílu," uvedl Trpišovský, který v začátcích trenérské kariéry působil u mládeže Sparty.

Někteří jeho svěřenci odehrají první derby v kariéře. "Čeká nás domácí derby, nejvýznamnější zápas sezony. Všichni v realizačním týmu pracují na tom, aby na to ty hráče, kteří takový zápas ještě nezažili, co nejlépe připravili. Příprava je ale jedna věc a samotná realita druhá. Sami kluci, kteří to zažili, říkají, jak velká změna to je," podotkl Trpišovský.

Slavii nadále trápí poměrně početná marodka. Podle Trpišovského budou k dispozici víceméně stejní hráči jako při poháru na Dukle. "Někteří hráči jako Kuba Hromada nebo Taras Kačaraba nebyli úplně připraveni do zápasu, ale průběh nás k tomu donutil. Složení bude podobné jako na Duklu. Věřím, že u dvou hráčů, kteří měli problémy, to nebude tak vážné, aby chyběli," dodal trenér.