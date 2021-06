Trpišovský věří, že Slavii posílí i gambijský obránce Sinyan

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský věří, že fotbalisty pražské Slavie v letní přestávce posílí i obránce Sheriff Sinyan. Ligový mistr o čtyřiadvacetiletého gambijského stopera z norského Molde usiluje už několik týdnů. Kouč naopak nevyloučil, že by červenobílé mohli opustit oba afričtí křídelníci Abdallah Sima a Peter Olayinka. I kvůli tomu podle něj slávisté angažovali zatím poslední letní posilu Ubonga Ekpaie.

Nigerijec Ekpai přišel do Edenu jako volný hráč poté, co mu skončila smlouva v Plzni. Podobně po vypršení kontraktu ve Spartě získali slávisté i srbského křídelníka Srdjana Plavšiče. Z Jablonec pak ligový mistr angažoval slovenského útočníka Ivana Schranze.

"Pohybujeme se v mantinelech, ve kterých jsme, a potřebujeme nutně stopera. Doufáme, že to dopadne u Sheriffa Sinyana a doplní nás. To bude stát nějaké peníze. U zbytku jsme museli dělat volné hráče, abychom kádr nějak doplnili," řekl klubové televizi Trpišovský ze soustředění v rakouském Aigenu, kde se tým chystá na novou sezonu zatím bez reprezentantů.

Plavšičův odchod ze Sparty provázely velké emoce. "Byla možnost Srdjana získat. Situaci jsme sondovali už asi osm měsíců zpátky, kdy to vypadalo, že odejde Lukáš Masopust a on byl jedna z typologicky možných náhrad. Srdjan je dobře adaptovaný na české podmínky, dobře komunikuje v češtině. Navíc je to hráč schopný nastoupit jak na obou křídelních pozicích, tak i na desítce, vyžívá se v situacích v driblingu jeden na jednoho. Taková typologie loni v kádru úplně nebyla. Má kvalitu, výkonnost a určitý x faktor, který v týmu minulou sezonu nebyl," poznamenal Trpišovský.

Pětadvacetiletý Ekpai už pod Trpišovským v minulosti působil v Liberci. "Víme, co v něm je. Zranění jsou možná důvodem, proč výkonnostně není tam, kde by být měl. Registrujeme zájem o Petera Olayinku a Abdallaha Simu, nedej bože mohou odejít oba, a my tak zkrátka budeme křídelní hráče potřebovat. Kdyby byl Ubong někde pod smlouvou a museli jsme ho vykupovat, možná bychom do toho nešli. Byl ale zadarmo a v ideálním věku. My věříme, že nám pomůže a zůstane. Kdyby nikdo z křídelních hráčů neodešel, je možné, že bychom ho poslali na hostování kvůli herní praxi s tím, že se k nám později vrátí," řekl Trpišovský.

Očekává, že některá z opor zřejmě Slavii opustí. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík před pár dny v rozhovoru pro klubovou televizi uvedl, že je velmi pravděpodobný odchod Simy. Naopak brankář Ondřej Kolář podle něj nejspíš zůstane.

"Je možné, že ještě jeden nebo dva hráči přijdou, je ale také vysoce pravděpodobné, že někdo odejde. Nějaké nabídky na hráče chodí, uvidíme také, co udělá Euro, buď proto, jaké kluci předvádí výkony, nebo kvůli dominovému efektu. Po turnaji začnou přestupy mezi velkými kluby. Musíme být připraveni na všechny alternativy. I třeba takovou, že odejde tři a více hráčů, což se, doufám, nestane," dodal Trpišovský.