Trpišovský věří, že sezona bez trofeje Slavii pomůže v té příští

Aigen (Rakousko)/Praha - Trenér Jindřich Trpišovský věří, že minulá sezona bez zisku trofeje fotbalistům Slavie v té následující pomůže. Pražané po mistrovském hattricku skončili v lize druzí za Plzní a vypadli ve čtvrtfinále domácího poháru i Evropské konferenční ligy. Kvůli tomu nebudou slávisté podle Trpišovského považovat trofeje za samozřejmé.

"Myslím si, že to pomůže všem. Úspěchy v poslední době byly samozřejmě velké, nejenom na hřišti, ale v rámci celého klubu. Prodeje hráčů, příchody hráčů, všechny věci dohromady. Tentokrát ale sezona prostě skončila tak, jak skončila. Podle mě to pomůže nám všem ve vnímání prostředí, že si opět uvědomíme, jak strašně těžké je vítězit nejen v dlouhodobé soutěži, ale i v samotných zápasech," řekl Trpišovský klubové televizi na soustředění v rakouském Aigenu.

"Bohužel, na konci loňského ročníku který byl asi nejdivnější za celou dobu, co jsme ve Slavii, a měl průběh, který měl, jsme zůstali bez trofeje. Je to věc, která se nám za poslední dobu nestávala, na druhou stranu, ve fotbale je naprosto běžná. Možná si všichni potřebujeme uvědomit, jak složité je se ke všem těm trofejím dostat a třeba si toho i více vážit. O hladovost týmu ale strach nemám," uvedl šestačtyřicetiletý kouč.

I proto, že kádr se proměnil. "Když se podíváme na obměnu kádru, tak hráči, kteří v něm jsou, moc titulů nezískali. Teď navíc přišli další noví kluci. Obměna týmu je velká, chceme být úspěšní a vítězit, nikdy na to ale není žádná záruka. Máme silné soupeře, což se v minulé sezoně ukázalo, je tady Plzeň se Spartou, dva obrovsky silné týmy, které se snaží o to samé, co my. Profilují se tady další kvalitní kluby, ať je to Baník nebo Slovácko, které vyhrálo pohár a hrálo skvěle i v lize, bralo body top týmům," prohlásil Trpišovský.

"Myslím si, že nám minulá sezona pomůže ve vnímání toho, abychom trofeje nebrali jako úplnou samozřejmost a věděli, jak těžká cesta vede k jejich zisku. Myslím si, že tuto sezonu máme výhodu, že je herní pauza, máme delší čas na přípravné období. Mým odhadem se tady tvoří velice silný tým, který bude v průběhu jarní části kulminovat," konstatoval trenér.

"K velké obměně došlo i v minulém ročníku a spousta hráčů za sebou má to první adaptační období. Myslím si, že jejich přínos bude daleko větší, uzdraví se nám navíc i další hráči. Pevně věřím tomu, že nebudeme mít takové výkyvy, jako nás někdy postihly během minulé sezony," podotkl Trpišovský.