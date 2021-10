Trpišovský věří, že prohra po 54 ligových zápasech na Slavii stopy nezanechá

Praha - Fotbalisté Slavie podlehli v pražském derby na Spartě 0:1 a utrpěli první ligovou porážku po rekordních 54 zápasech, trenér Jindřich Trpišovský však věří, že to na týmu stopy nezanechá. Obhájce titulu se propadl na třetí místo neúplné tabulky a ztrácí pět bodů na vedoucí Plzeň, byť má utkání k dobru. Trpišovský očekává, že v této sezoně bude boj o první místo mnohem vyrovnanější než v minulé.

"Samozřejmě zklamání. Budu mluvit za sebe, pro mě série nic neznamenají. Žádné série vám do tabulky body nepřidají. To, že skončily nějaké série, je mi teď jedno. Pro mě je rozhodující, že jsme ztratili tři body, prohráli 300. derby a naopak náš konkurent v tabulce má o tři navíc. To je jediné, co je pro mě důležité. Jestli to souvisí s nějakou sérií, je pro mě nepodstatné," řekl na tiskové konferenci Trpišovský, jehož svěřenci v lize prohráli poprvé od loňského března. Se Spartou utrpěli porážku po 14 soutěžních zápasech.

"Je to pryč, musíme makat dál. Teď to bolí, je to prohraný zápas, ale teď je reprezentační pauza, kluci se zítra rozjedou. Minule nás tu zbylo šest, teď ani ještě nevím, kolik nás tu zůstane. Začneme se připravovat na další část sezony. Za 14 dní máme doma Liberec a další zápasy, které půjdou v řadě. Musíme makat. Potřebujeme se dát dohromady a uzdravit některé hráče, které máme mimo," podotkl Trpišovský.

Očekává vyrovnanější boj o titul než v minulé sezoně, v níž Slavia vyhrála ligu o 12 bodů. "Myslím, že to bude boj. Už před sezonou jsem říkal, že tentokrát ta špička bude vyrovnaná, že tam bude více týmů. Bude to boj o každý bod, budou rozhodovat vzájemné zápasy, to je jasné. Myslím, že to nebude odtržené jako v minulé sezoně," přemítal Trpišovský.

Jeho tým byl před sezonou jednoznačným favoritem na titul, naopak s Plzní, která vede po 10 kolech tabulku, se tentokrát tolik nepočítalo. "Plzeň má nesmírně kvalitní tým, mají dobrého trenéra, což dokazují v zápasech. Zvládají je. Musí se s nimi stoprocentně počítat jako každý rok. Minimálně já jsem s nimi počítal už před sezonou. Pro ligu i pro lidi je dobře, že to bude boj, aby to bylo zajímavé," dodal Trpišovský.

Derby rozhodl jediným gólem ve 42. minutě Lukáš Haraslín, který z přímého kopu potrestal faul a vyloučení slávisty Aihama Ousoua. "Byly tam dva zlomové momenty. První naše gólovka, kterou jsme neproměnili. V minulých zápasech nám tu vždy první gól pomohl. Druhý klíčový moment samozřejmě byla červená karta. Je to těžký zápas dvou vyrovnaných týmů, derby ve venkovním prostředí. Když v takovém utkání dvou kvalitních týmů hrajete o jednoho míň, je to znát," poznamenal Trpišovský.

Na vyloučeného švédského obránce se příliš nezlobil. "Aiham je mladý hráč, učí se. Předcházela tomu situace, kde jsme měli udržet balon na půlce, ale místo toho přišla ztráta. Dvakrát řešil situaci za někoho jiného," uvedl Trpišovský.