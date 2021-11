Trpišovský věří, že fotbalisté Slavie zahrají o 100 procent líp než v Rotterdamu

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský věří, že fotbalisté Slavie ve čtvrtečním pátém kole Evropské konferenční ligy vrátí Feyenoordu Rotterdamu venkovní porážku 1:2 a předvedou o 100 procent lepší výkon. Uvědomuje si, jak důležitý zápas Pražany z hlediska boje o postup čeká. Český šampion už může s předstihem získat jistotu jarní vyřazovací fáze, a to pokud zvítězí a zároveň v souběžném duelu bude Maccabi Haifa remizovat s Unionem Berlín.

"Jsem pevně přesvědčen, že to bude jiný zápas než v Rotterdamu. My ten zápas neodehráli hlavně v prvním poločase moc dobře. Feyenoord na nás naopak vlítnul, hrál tak, jak jsme měli hrát my. Teď hrajeme doma, Feyenoord hraje ve venkovních zápasech trochu jinak. Věřím, že náš výkon bude o 100 procent lepší než v prvním zápase, že se prosadíme svou hrou, že vnutíme Feyenoordu svůj způsob hry. Že to nebude naopak jako v prvním zápase," řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský.

Jeho tým je po čtyřech kolech skupiny na druhém místě o dva body před třetí Haifou a o tři před Unionem, na jehož hřišti se představí v posledním utkání. Tabulce vévodí bez porážky Feyenoord, kterému stačí k prvenství získat v Edenu bod. Vítězové skupin postoupí do osmifinále, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

"Myslím, že je to skupina minimálně na úrovni loňské skupiny Evropské ligy. Pro nás je primární hlavně postup a pokračovat v pohárech na jaře. Jak pro hráče, tak pro trenéry a pro klub. Skupina probíhá asi tak, jak jsme předpokládali. Věděli jsme, že se budeme muset opřít o domácí zápasy, což se nám doposud povedlo a potřebujeme to potvrdit zítra," uvedl Trpišovský.

"Na zápas se upínáme bez ohledu na to, co to znamená pro tabulku. Chceme zápas zvládnout, protože cítíme, že to je velké utkání. Nevíme do budoucna, jak to bude s návštěvností, všichni máme obavy, aby se zase nehrálo před prázdnými stadiony. Víme, že jsme doma silní, ať už v Evropě nebo v domácí lize. A hlavně v sobě máme motivaci odčinit výkon z Rotterdamu a ukázat, že jsme jiný tým než ten, který se předvedl tam. Věřím, že to Rotterdamu vrátíme a budeme v komfortní pozici i ohledně postupu," dodal pětačtyřicetiletý kouč.

Je přesvědčen, že Feyenoord zvolí odlišnou taktiku než v prvním vzájemném souboji. "Z těch zápasů, co jsem viděl, hraje Feyenoord trochu jinak ve venkovních utkáních než v domácích. Chce si otevírat prostor pro rychlé protiútoky, takže hraje víc ze zabezpečené obrany. I když se utkají dva ofenzivní týmy, což napovídají dlouhodobá čísla, tak v začátku utkání se nejspíš budeme snažit dostat do jejich obrany. Myslím si, že se nikam moc nepoženou. Zápas bude probíhat podobně jako druhý poločas v Rotterdamu, kde jsme doháněli dvougólové manko," přemítal Trpišovský.

Do sestavy Slavie by se aspoň na nějaký úsek zápasu měl vrátit uzdravený záložník Petr Ševčík. "Včera absolvoval první týmový trénink, uvidíme, jak na tom bude dnes. Myslím, že bude s velkou pravděpodobností k dispozici, uvidíme, na jak velkou část utkání. Máme jednoho hráče základní sestavy, který v pondělí a úterý kvůli drobnému nachlazení netrénoval. Jinak ten tým bude v podobném složení jako v nedělním zápase s Jabloncem. Musíme nahradit Kubu Hromadu, který není na soupisce, a pak pravděpodobně toho hráče, který je mimo. Budou tam kosmetické změny," přiblížil Trpišovský.