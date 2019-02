Ilustrační foto - Utkání závěrečného 6. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy: Slavia Praha - Zenit Petrohrad, 13. prosince 2018 v Praze. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Praha - Kouč slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský má po vítězné generálce s Rosenborgem Trondheim o základní sestavě pro start jarní části sezony téměř jasno, s kolegy váhá jen nad jedním postem. Pochvaluje si, jak do týmu zapadla jedna z posil záložník Petr Ševčík. Na jaře by Trpišovský s Pražany rád zaútočil na double - chce udržet první místo v lize a zkusit obhájit triumf v domácím poháru.

"Sestava (s Rosenborgem) něco naznačila, ale není definitivní, protože ji svou kvalitou atakuje hodně hráčů. Bude hodně rozhodovat, o jaký typ zápasů půjde. Třeba v prvním kole máme doma Teplice, pak v Evropské lize Genk, to je úplně jiný soupeř, který jinak brání. Můžeme mít v sestavě víc hráčů, kteří umí hrát do plné obrany nebo zase střílet ze střední vzdálenosti. V nějakém typu zápasů zase budeme potřebovat běžecky vybavené hráče," řekl Trpišovský pro klubový web.

"O sestavě máme kromě jednoho postu jasno. Jde o post, kde kvalitních hráčů ve formě je tolik, že se nám tam určitě jeden kvalitní nevejde. I když by si to zasloužil," doplnil kouč.

Proti Trondheimu nastoupil ze zimních posil v základní sestavě pouze Ševčík, kterého vedl Trpišovský už v Liberci. "Petr nás trenéry zná a zná také spoustu hráčů. Zapadá se mu sem mnohem jednodušeji. Myslím, že za tu krátkou dobu už v přípravných zápasech ukázal, proč jsme ho udělali. Je to typ hráče, který v týmu úplně nebyl. Je neunavitelný," uvedl Trpišovský.

"Odehrál dobré zápasy a až bude hrát úplně podle své hlavy, bude ještě lepší. Zatím se snaží hráčům kolem sebe spíše vyhovět, než aby dělal své akce. Může být pro Slavii obrovský přínos jak teď, tak do budoucna. Zapadl dobře, i když nehraje ještě úplně to, čeho je schopný," dodal trenér.

Spokojený je i s dalšími posilami, křídelním hráčem Lukášem Masopustem a defenzivním univerzálem Alexem Králem. "Alex ukazuje to, co jsme si mysleli. Má před sebou obrovskou perspektivu. Je jeden z nejmladších v kádru. Velice dobře se na hřišti rozhoduje, má na svůj věk velice dobré řešení situací. K tomu je vysoce univerzální," podotkl Trpišovský.

"Lukáš to bude mít nejtěžší, je to jiný typ křídla, než jaká tu jsou. Proto jsme ho i chtěli. Byl zvyklý hrát trochu něco jiného než tady, hraje se tu více do plné obrany, s tím se bude sžívat. Zápas s Rosenborgem ukázal, že mu bude svědčit, když se bude hrát nahoru dolů," řekl kouč.

Před startem jarní části sezony pomýšlí na double, který Slavia v samostatné historii ještě nezískala. "Cíle víme, všichni chceme vyhrát ligu a pohár. Kdybychom měli možnost získat double, byl by to mimořádný úspěch. Úplně nejspokojenější bych byl, kdybychom udrželi laťku z podzimu. A k tomu přidali ještě 10 nebo 15 procent," doplnil Trpišovský.

Jeho svěřence také čeká vyřazovací fáze Evropské ligy, na úvod změří síly s Genkem. "Když už máme možnost hrát dvojzápas Evropské ligy, chceme se dostat co nejdále. Na soupisku byl dopsaný Petr Ševčík, pak jsme potřebovali doplnit útočníka, takže volba padla na Micka van Burena, který se až obdivuhodně vylízal ze zdravotních patálií. Třetím hráčem je Lukáš Masopust. Usnadnil nám to Alex Král, kterého jsme mohli jako odchovance dát na B-list," dodal Trpišovský.