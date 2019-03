Praha - Pro kouče slávistických fotbalistů Jindřicha Trpišovského bude osmifinále Evropské ligy o to zajímavější, že v minulosti na Žižkově dělal asistenta trenéra současnému brankáři Sevilly Tomáši Vaclíkovi. Na tréninku proti němu proměňoval penalty, ale jinak ho považuje za špičkového gólmana a velkého pracanta. Před čtvrtečním úvodním zápasem v Andalusii Trpišovský vůbec nebere jako výhodu to, že se Seville v poslední době výsledkově nedaří.

"Na Žižkově se nás tehdy potkalo víc. Náš dnešní trenér gólmanů Štěpán Kolář byl ve dvojici s Tomášem. Na něj jsem často kopal penalty v tréninku a proměňoval je, takže kdyby se šlo v odvetě do rozstřelu, možná se nominuju," řekl Trpišovský s úsměvem na tiskové konferenci.

"Na Tomášovi už tehdy bylo vidět, že bude mít velkou kariéru. Byl to skvělý kluk, týmový hráč a strašný pracant. Byl vždy jeden z prvních na hřišti a odcházel jako poslední. Přišel jako mladý kluk z Vítkovic a bylo na něm vidět, že to je jen přestupní stanice v jeho kariéře v tu dobu. Víme, že pokud se nám podaří prokousat přes obranu Sevilly, ještě proti nám bude stát špičkový gólman, česká jednička. O to těžší, ale na druhou stranu je to pro nás výzva," dodal Trpišovský.

Nemyslí na to, že Sevilla vyhrála jen dva z posledních osmi soutěžních zápasů a její trenér je pod tlakem. "Viděl jsem v podstatě všechna jejich utkání až na to poslední a ty výsledky jsou zapříčiněné tím, že aktuálně neproměňují vyložené šance. Nechci to zakřiknout. Jinak hrají stejně, v jednom stylu, v jednom rozestavení. Horší výsledky měli spíš venku, doma zápasy zvládají. Naopak když prohrajete zápas, tak se další o to víc soustředíte. Takže bych to nebral jako nějakou výhodu," řekl Trpišovský.

Recept na Sevillu ukázala Barcelona, která v Andalusii zvítězila 4:2 po hattricku Lionela Messiho. "Mně jo. Ale nevím, jak klukům. Jarda Zmrhal je taky levonohý hráč, přes zimu jsme zkoušeli, aby si to naváděl na střed. Dostane flashku se sestřihy. Musí mít stejný dribling jako Messi, je to na něm," vtipkoval Trpišovský.

Z hráčů Sevilly se mu nejvíc líbí záložník Pablo Sarabia. "Všechno jsou to dobří hráči. Zrovna jsme se bavili o jednom útočníkovi, že není úplně soubojový a je slabší, a pak jsme zjistili, že dal v sezoně už 24 soutěžních gólů. Všem se líbí Banega, já kdybych měl jmenovat tak asi Ben Yedder, Navas, Sarabia. Ten dělá vše skvěle, jak bych si představoval. Vždy se pohybuje v dobrém prostoru a je o myšlenku napřed," řekl kouč.

Věří, že Slavia má na to hrát v Seville důstojnou partii. "Není třeba se bavit o síle týmu, s kterým hrajeme. Všichni víme, že je to pětinásobný vítěz Evropské ligy. Jeho výsledky doma jsou hodně přesvědčivé. Ale pokud budeme hrát srdcem, vydáme ze sebe maximum a splníme vše, co je v našich možnostech, věřím, že jsme schopni si odvézt takový výsledek, abychom doma byli schopni se do poslední minuty bít o další postup," uvedl.

"Nebudeme se chtít venku k něčemu probránit, to není náš styl. Samozřejmě pak záleží, co soupeři dokážete vnutit. Dnes jsme se převlékli do Pumy, tak doufám, že vyvinuli nějaké speciální rukavice pro (brankáře) Ondru Koláře, že je bude mít větší jako Mickey Mouse. Že ho to bude trefovat, což bude potřeba," dodal s úsměvem Trpišovský, jehož tým nastoupí poprvé v černé venkovní sadě dresů od nového partnera klubu.