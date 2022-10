Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský považuje čtvrteční utkání 3. kola skupiny Evropské konferenční ligy proti Kluži za nesmírně důležité z pohledu boje o postup. Z tři roky starého vítězného souboje v závěrečném předkole Ligy mistrů kouč Pražanů příliš nevycházel, rumunský šampion ale podle něj hraje stále stejně. Trpišovský ocenil propracovanou defenzivu Kluže a její styl označil za "prešovský beton".

Slavia po dvou kolech skupiny vede bez porážky tabulku o skóre před Sivassporem. "Čeká nás třetí zápas ve skupině, máme čtyři body z prvních dvou zápasů. Hrajeme doma, chceme to zvládnout. Postavení v tabulce bude hodně určovat úspěšnost v domácích zápasech. Je to základní klíč k tomu, abychom si udělali dobrou pozici pro zbývající tři utkání," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Předpokládáme, že bude skvělá kulisa. Víme, že fanoušci připravují choreo. Včera večer, když jsem odcházel, tak to chystali. Máme vše ve svých rukách. Je pro nás strašně důležité, abychom to zítra pro postavení v tabulce zvládli vítězně," dodal kouč Pražanů.

Před třemi lety jeho svěřenci po dvou výhrách 1:0 vyřadili Kluž ve 4. předkole Ligy mistrů a podruhé v klubové historii prošli do skupiny. "Včera večer jsme měli úvodní krátké video o Kluži. Ta předchozí utkání pouštět nebudeme. Je to výhoda, že jsou tam někteří stejní hráči jako Camora nebo Deac a hlavně stejný trenér (Dan Petrescu). Nezačínáme s přípravou úplně od nuly. Je to trošku takový prešovský beton. Nezapře se, že jejich trenér byl skvělý obránce, jak v reprezentaci, tak v Chelsea," podotkl Trpišovský.

"Tým má hlavně ve venkovních zápasech defenzivní naturel. Pojetí je defenzivní, na druhou stranu mají velmi šikovné hráče směrem dopředu a také skvělé standardky, které většinou zahrává Deac. Je to tým, který nemá hru tolik založenu na držení míče, spíš na rychlých protiútocích. Zaujal mě (křídelník) Yeboah, který je silný v osobních soubojích. David Jurásek si s ním asi zítra zaskáče," uvedl s úsměvem Trpišovský.

V obou týmech došlo oproti předchozímu vzájemném měření sil ke značným změnám v kádru. "V týmu Kluže zůstali zhruba tři čtyři stejní hráči v základní sestavě a v kádru jich je asi sedm. Obměna tam je, na druhou stranu je to typologicky vybírané do systému, který je úplně stejný jako před třemi lety," řekl Trpišovský.

"Od nás od postupu přes Kluž odešlo hodně hráčů, často nad tou proměnou přemýšlíme. Za poslední dva roky nás opustilo třeba 12 defenzivních hráčů. Z hráčů, kteří pamatují vzájemný dvojzápas, zítra nastoupí jen dva," doplnil kouč českého vicemistra.

Slavii bude nadále scházet brankářská jednička Aleš Mandous. Reprezentační gólman kvůli zranění chyběl už v nedělním ligovém duelu s Libercem a zatím není jasné, zda bude muset na operaci, nebo dokončí podzimní část sezony.

"Aleš v posledních dnech netrénoval, jeho zdravotní stav je stále nejasný. Půjde ještě na další vyšetření a na další konzultaci. Definitivní řešení by mělo padnout v pátek nebo v sobotu," uvedl Trpišovský.

Za Slavii v minulosti hrál rumunský záložník Nicolae Stanciu, který Eden opustil v zimě. "Hráč s takovou kvalitou v české lize dlouho nebude. Navíc jsme spolu měli výjimečný vztah. Po jeho odchodu, což je zhruba tři čtvrtě roku, asi není týden, kdy bych si na něj nevzpomněl. Vím, že Slavii pořád sleduje, jsme hodně v kontaktu. Jeden z nejlepších hráčů, které jsem v kariéře trénoval," dodal Trpišovský.