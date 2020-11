Trpišovský: Špičkový soupeř jako Nice se těžko poráží dvakrát

Nice (Francie) - Podle trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského se špičkový soupeř jako Nice, s nímž se jeho svěřenci utkají ve čtvrtečním 4. kole základní skupiny Evropské ligy, těžko poráží dvakrát po sobě. První vzájemný duel vyhráli Pražané 3:2. Trpišovský očekává, že francouzský celek podá lepší výkon než v Edenu.

"Pro mě je Nice velký klub, je to vidět i na nádherném stadionu. Špičkový soupeř se velmi těžko poráží dvakrát za sebou. Musíme být ještě kvalitnější a ostražitější než v prvním zápase," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

Podle něj má Nice silný tým a skvělého trenéra, kterým je bývalý vyhlášený defenzivní záložník Patrick Vieira. "I když jsme v prvním zápase dali tři góly, naznačili nám svoje možnosti a často nás přivedli do úzkých. Myslím si, že si hodně rozebrali první zápas. Určitě podají mnohem kvalitnější výkon," uvedl čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Předpokládá, že utkání může být podobné tomu prvnímu. "Oba týmy mají svůj styl hodně zažitý. Nice má velkou kvalitu směrem dopředu, v jejich zápasech padá hodně branek. Prvnímu zápasu pomohlo, že padnul rychlý gól. Myslím si, že zítra taky padne v prvním poločase gól. Zápas bude podobně otevřený jako ten první," prohlásil Trpišovský.

Slavia má ve skupině C stejně jako Leverkusen šest bodů, zatímco Nice s Beer Ševou tři. Případná výhry by Pražany výrazně přiblížila k postupu do jarní fáze soutěže.

"Vůbec na to nemyslíme. Respektujeme sílu soupeře, i když se nám ho doma podařilo porazit. Je to špičkový tým francouzské ligy, jehož hráči mají velkou kvalitu. Soustředíme se jenom na zápas, abychom podali stejně zodpovědný a kvalitní výkon jako v tom prvním. Co bude dál, se uvidí, v neděli nás pak čeká liga," připomněl Trpišovský utkání s Brnem.

Nice byl kvůli vysokému počtu hráčů nakažených koronavirem odložen sobotní ligový duel s Marseille, zatímco Slavia víkendovou výhrou 6:0 v Opavě vyrovnala nejvyšší vítězství v ligové sezoně. Trpišovský to však nepřeceňuje.

"Taky víme, že jsme prvních 30 minut nehráli vůbec dobře. V druhém poločase jsme dali hodně gólů z brejkových situací, protože soupeř se snažil skóre dohnat. Zápas nám mimořádně vyšel, ale kdybychom z toho měli létat v oblacích, bylo by to to nejhorší, co bychom mohli udělat. Tohle je úplně jiný soupeř a soutěž," konstatoval někdejší trenér Žižkova a Liberce.

Slavii trápil koronavirus před prvním vzájemným utkáním s Nice. Kvůli němu vršovickému celku chybělo pět hráčů. Zdravotní situace týmu se postupně zlepšuje. "Kompletní nebudeme, protože máme drobné zdravotní problémy. Někteří hráči po covidu se vrátili a někteří se vracejí postupně," uvedl Trpišovský.

"Každý má návrat v jiném časovém horizontu podle toho, jak byl nemocí zasažen. Jsou s námi někteří hráči, kteří bohužel nejsou v takovém fyzickému stavu, aby mohli nastoupit od začátku zápasu," řekl Trpišovský.