Trpišovský: Slovo si v poločase vzal i Bořil, ve skupině si přeji West Ham

Lublin (Polsko) - Fotbalistům Slavie pomohl podle trenéra Jindřicha Trpišovského k postupu přes Luhansk do skupiny Evropské ligy i proslov dnes nehrajícího kapitána Jana Bořila, který ve venkovní odvetě 4. předkola k mužstvu promluvil za nepříznivého poločasového stavu 0:2. Kouč Pražanů byl rád, že se tým ve druhém dějství semkl a i díky střídajícím hráčům snížil na 1:2, což favoritovi po domácím vítězství 2:0 stačilo k účasti v hlavní fázi. V ní by si Trpišovský přál West Ham s českými reprezentanty Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem a Toulouse, uvedl na tiskové konferenci po zápase.

Slávisté vstupovali do odvety v pohárovém azylu Luhansku v Lublinu s náskokem 2:0 z domácího utkání, o který ale už do poločasu přišli. Trpišovský o přestávce v kabině příliš hlas nezvyšoval.

"Někdy se musíte vžít do kůže hráčů a přemýšlet, co by jim pomohlo. V této situaci nemělo smysl někomu nadávat. Snažil jsem se kluky hlavně motivovat a ukázat jim správný směr do zbytku utkání," citoval Trpišovského z tiskové konferenci slávistický účet X, dříve twitter.

"Slovo si v kabině vzal i Honza Bořil, do druhé půle jsme se semkli. Skvělým výkonem nás podpořil (záložník) Christos Zafeiris spolu se střídajícími hráči. Zvedli jsme se a dokázali si vytvořit souvislejší tlak, který vyústil v postupový gól," doplnil trenér českého vicemistra.

Celkově nebyl s výkonem v odvetě příliš spokojený. "Jsme rádi za postup, trápí mě ale náš výkon zejména v první půli. Mrzí mě, jak jsme se v zápase prezentovali, chyběla nám rychlost, přicházeli jsme o spoustu míčů v nebezpečných prostorech," podotkl Trpišovský.

Jeho svěřenci v kvalifikaci vyřadili dva ukrajinské soupeře, ve 3. předkole přešli po domácím vítězství 3:0 a venkovní remíze 1:1 přes Dnipro. "Když se ohlédnu za oběma předkoly, bylo to čtvrté určitě náročnější. Trápily nás individuality i nepříjemné rozestavení soupeře. Do odvety šla Zorja navíc s čistou hlavou, neměla co ztratit. Musím ocenit soupeře, který nás dostal do úzkých," prohlásil Trpišovský.

Jeho svěřenci budou při losu v druhém ze čtyř výkonnostních košů a z prvního mohou dostat Liverpool či West Ham s dvěma českými reprezentanty. "Moc bych se chtěl podívat do Anglie, poměřit síly s klukama z West Hamu. Samozřejmě si uvědomuji sílu těchto týmů, nečeká nás nic jednoduchého, ať už los dopadne jakkoliv. Netradičním přáním je pro mě Toulouse," doplnil Trpišovský.