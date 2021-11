Trpišovský si při hodnocení Krmenčíkova výkonu vzpomněl na šéfkuchaře Pohlreicha

Praha - Útočník Michael Krmenčík pomohl fotbalistům Slavie ve 14. kole první ligy na hřišti Pardubic dvěma góly v rozmezí 58. až 63. minuty k drtivé výhře 5:0 a posunu do čela tabulky o bod před Plzeň. V úvodním poločase se však několikrát ocitl v ofsajdu, přestože ho na to jeho bratr před zápasem upozorňoval. Trenérovi Jindřichovi Trpišovskému zase Krmenčíkův výkon připomněl hodnocení jídel šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha v pořadu Ano, šéfe!

"Jel jsem na sraz a volal mi brácha, před zápasy to tak děláme. Říkal mi, že hraju v pohodě, ale ať si dávám pozor na ofsajdy. Takže si říkám, jestli na ten zápas koukal, tak to musel vypnout, protože jsem byl asi z šesti situací čtyřikrát v ofsajdu," řekl Krmenčík v nahrávce pro média.

"Doufám, že to nevypnul a koukal se na druhý poločas. Tímto bych ho chtěl pozdravit. Druhý poločas jsem si na to dal pozor, za což jsem byl rád, protože jsem dal dva góly a vyhráli jsme," doplnil osmadvacetiletý rodák z Kraslic.

Krmenčík zakončoval po podobných akcích z pravé strany do prázdné branky. U první trefy zužitkoval přihrávku Alexandera Baha, u druhé Lukáše Masopusta. "Nedal jsem v prvním poločase vyloženou šanci, za což se necítím moc dobře, ale musím říct, že kluci a realizační tým mě podrželi, že ty šance přijdou. Byly to takové moje dva klasické góly, byl jsem na správném místě. Musím poděkovat spoluhráčům, že mi to takhle fantasticky připravili do prázdné brány, jsem za to rád," prohlásil autor čtyř ligových tref v této sezoně.

Trpišovskému se díky jeho výkonu vybavil Pohlreich. "Přinesou mu jídlo a řekne, že to blbě vypadá, ale dobře to chutná. Je to furt lepší než obrácená varianta. Řeknu to podobně. Je to ta lepší varianta, než hrát dobře a nedat gól," poznamenal bývalý kouč Žižkova či Liberce.

"Nebyl jsem spokojený nejen s ofsajdy, ale i jeho hrou, ale dal dva góly. Byl i v další gólovce v prvním poločase, kterou nedal, ale objevil se v ní. Jeho výkon nebyl optimální, ale dal první a druhý gól v zápase. Byl tam ve správný moment a proměnil to. Umíme taky nedat nejvyloženější šance. Nejlepší varianta je hrát výborně a dát dva góly. Tohle je hned v závěsu druhá nejlepší varianta," konstatoval Trpišovský.

Navzdory jasné výhře mohla Slavia prohrávat, jenže brankář Aleš Mandous v 31. minutě zneškodnil penaltu pardubického kapitána Jana Jeřábka a poradil si i s dorážkou Dominika Kostky z bezprostřední blízkosti. "Chtěl bych poděkovat Alešovi, že nás podržel. Fantasticky penaltu chytil. Velký dík patří jemu, protože kdybychom dostali gól, tak je to úplně jiný zápas. Takže mu děkuju a taky děkuju celému týmu, včetně kluků, kteří mi nahráli na gól nebo ho sami dali. V druhém poločase jsme tam nechali všechno, takhle se musí Slavia prezentovat. Jsem za to rád," podotkl Krmenčík.

V Ďolíčku, kde Pardubice kvůli rekonstrukci Letního stadionu hrají domácí ligové zápasy, zaznamenal v září proti Bohemians 1905 při triumfu 5:1 i první trefu v nejvyšší soutěži v dresu "sešívaných". "Dal jsem tu první gól za Slavii, za což jsem strašně rád a teď sem tu vstřelil dva. Asi mi ten stadion vyhovuje. Ale já to mám nejradši u nás doma v Edenu," řekl bývalý hráč Plzně, který ve Slavii hostuje z Brugg.

Slávistické fanoušky pochválil za vytvoření výborné kulisy. "Celou dobu jsem si připadal, že hrajeme doma. Vlastně jsme hráli doma, jen kilometr a půl od Edenu," uvedl Krmenčík. Obhájce titulu se před reprezentační pauzou dostal na první místo. "Takhle to má být, takhle jsem spokojený," dodal útočník.