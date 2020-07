Trpišovský si hodně oddychl, že se skupina o titul dohrála

Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský si hodně oddychl, že se navzdory koronavirové pandemii dohrála nadstavbová skupina o titul a jeho svěřenci mohli po bezbrankové remíze se Spartou převzít pohár pro ligové šampiony. Pokud by se elitní skupina nedokončila, podle platných řádů by mistr nemohl být vyhlášen, i kdyby už měl nedostižný náskok.

"Že se to dohrálo, jsem si oddechl hodně. V jednu chvíli to vypadalo vážně, byla spousta spekulací ohledně toho, že se sezona zruší. To by bylo úplně nejhorší. Bylo ve hře, že se zruší i dosavadní výsledky. Jsem rád, že zvítězila moudrost a za přičinění všech lidí se podařilo sezonu zachránit. Nejen z pohledu historie," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Zatímco skupina o titul se dokončila, dohrání skupiny o záchranu je nejisté kvůli výskytu koronaviru v týmu Karviné. "Bez ohledu na to, jak tabulka skončila, je skvělé, že se skupina o titul dohrála, že nejsou žádné spekulace. Bezprostředně po přerušení ligy ty první tři týdny byly myšlenky úplně nejčernější. Zahodit tu práci, kterou do toho všechny kluby investovaly, by bylo to nejhorší. Jsem rád, že je to za námi, podařilo se to dohrát a máme s tím nějakou zkušenost," dodal Trpišovský.

Slávisté si zajistili obhajobu titulu už ve druhém kole nadstavby po výhře nad Plzní, pohár ale přebrali až dnes. "Oslavy budou podobné jako loni, ale vždy v tu chvíli, kdy to získáte, je ten pocit silnější a oslavy větší. Teď už samozřejmě víme, že nás nic nečeká, je před námi krátká dovolená. Je to teď takové uvolněnější, člověk má prázdnější hlavu. V našem případě to bude spíš takové přátelské posezení bez nějakého plánování," řekl Trpišovský.

Slávisté vedli po podzimu ligu o 16 bodů, ale během jara se k nim chvíli před vzájemným zápasem v nadstavbě přiblížila druhá Plzeň na rozdíl šesti bodů. Závěr sezony ale červenobílí zvládli a nakonec získali ještě o dva body více než před rokem.

"Podařilo se nám obhájit titul, bylo to možná ještě těžší než ho získat poprvé. Kvůli odchodům hráčů i dlouhé jarní koronavirové pauze, Plzeň navíc na jaře hrála skvěle, my přebudovávali za pochodu mužstvo. Jsem rád, že jsme to nakonec dotáhli ještě dřív než vloni a přiblížili se číslům z minulé sezony. Je to takové dovršení té cesty trvající dva a půl roku. Jen je škoda, že nemohlo být vyprodáno a na stadion se dostala jenom část lidí," uvedl Trpišovský.

Slavii vzhledem k prodloužení sezony kvůli koronavirové pauze čeká kratší letní pauza. "Hned od zítra máme zhruba 14 dní volno, pak už začínáme s kempem v Rakousku. Příprava bude nakonec hodně podobná té loňské. Máme sice kratší volno, ale letní příprava by měla být klasicky čtyři týdny s dvěma soustředěními. Jedno bude mít spíše kondiční a druhé vyloženě herní, na kterém sehrajeme čtyři utkání," nastínil Trpišovský.

Jeho tým by měly brzy doplnit první letní posily. "Doufáme, že některé nové tváře přivítáme v přípravě. Kádr byl stavěn na jarních 15 zápasů. Teď to budeme stavět jinak, je třeba tým doplnit a rozšířit na určitých postech. Čekáme ještě na hráče, kteří se vrací z hostování, a na stav zraněných. Uvidíme, kdo nás doplní," uvedl kouč.

Věří, že se klubu podaří udržet brankáře Ondřeje Koláře. "Hlavně si přeji, aby nikdo neodešel, hlavně v případě Ondry Koláře. Nic takového nemáme v plánu, uvidíme ale, jaké týmy přijdou s případnou nabídkou, to nikdy nemůžete vědět. Ondra Kolář je pro mě extrémně důležitý a doufáme, že u nás ještě sezonu zůstane," dodal Trpišovský.