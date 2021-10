Trpišovský se za výkon Slavie v první půli styděl a vzal ho na sebe

Rotterdam - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský udělal v utkání 2. kola skupiny Evropské konferenční ligy v Rotterdamu proti Feyenoordu několik změn v sestavě a porážku 1:2 vzal na sebe. Za výkon mužstva v první půli, kterou Pražané prohráli 0:2, se styděl a označil ho za katastrofální a zoufalý. Po změně stran se český mistr zlepšil a snížil, vyrovnat si ale podle kouče za úvodní dějství nezasloužil.

"V prvním poločase to od nás byl od inkasovaného gólu jednoznačně katastrofální výkon. Zhruba jsme věděli, co nás čeká, připravovali jsme se na to. Nic z toho ale bohužel v první půli nefungovalo, byli jsme sparingpartnerem. Stopeři měli v ruce žehličku, pro mě je neuvěřitelné, kolik toho museli odbránit sami za hráče v poli. Byla to zoufalost. Stydím se za to, co jsme tu za první půli předvedli," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Musím to vzít na sebe. Sestava nefungovala, některé součinnosti hráčů nefungovaly. Chtěli jsme hrát jinak, než jsme hráli. V první půli jsme dostali lekci z agresivity a presinku, ze hry nahoru dolů. I když soupeř hrál výborně, my k tomu přispěli svým výkonem," doplnil slávistický kouč.

O přestávce trenéři k hráčům hodně důrazně promlouvali. "Já jsem byl zlý už během první půle, akorát byl tady strašný řev. Bylo to celkem zbytečné, spousta věcí nebyla slyšet na 10 metrů. Zuřil jsem už v první půli, pak jsem si to trochu vybil o poločase. Ale k tomu by vůbec nemělo dojít. Je to svátek fotbalu a jestli se bojíme v takovémhle prostředí hrát, tak je to pro mě nepochopitelné," zlobil se Trpišovský.

"Druhý gól přesně ilustroval, co se dělo na hřišti a v osobních soubojích. Strašně jsme podlehli prostředí. Soupeř samozřejmě hrál výborně a měl skvělé hráče. Ale my jsme byli na hřišti bezradní. I já jsem se modlil, aby už byl poločas. Věděl jsem, že tým potřebuje změny, jiný přístup," doplnil.

V pauze udělal hned tři změny a střídající hráči výkon týmu zvedli. "Připadal jsem si jak (bývalý trenér) Petr Uličný, který mi jednou říkal, že kdyby ho kdysi nedrželi asistenti, má vystřídáno v páté minutě. Kdyby bylo více možností, střídali bychom o poločase možná i vícekrát. Ale zaplaťpánbůh alespoň za pět možných změn, že je možné udělat takový zásah do týmu," prohlásil Trpišovský.

"Druhá půle byla relativně lepší, ale ten zápas jsme si udělali strašně těžký. Hrát tady a honit ztrátu 0:2 je strašně těžké. Kontaktní gól jsme dali brzo a díky zlepšenému výkonu a pomoci střídajících hráčů jsme pak měli nějaké možnosti. Na druhou stranu kdybychom tu vyrovnali, asi by to bylo hodně nespravedlivé po tom průběhu první půle, kdy to byl z naší strany den otevřených dveří," dodal Trpišovský.