Trpišovský se nechce pouštět s Rangers do gólové přestřelky

Praha - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského bude pro fotbalisty Slavie v osmifinále Evropské ligy s Glasgow Rangers stěžejní, aby soupeře vzhledem k jeho ofenzivní síle nepouštěli do příliš mnoha šancí. Předpokládá, že ve čtvrtečním úvodním duelu v Edenu nepadne moc branek. Těší se na setkání s trenérem "Jezdců" a legendou Liverpoolu Stevenem Gerrardem, který byl jedním z jeho nejoblíbenějších hráčů.

"Rangers jsou velmi vyvážený tým. Směrem dopředu je to velmi ofenzivní tým, dali veliké množství gólů i na evropské scéně. Na Benfice Lisabon dali tři góly, dvě branky v Poznani a v Antverpách dokonce čtyři. Na druhou stranu jsou ale velmi pracovití i směrem do defenzivy. Mají velmi dobrou organizaci hry, postoupili ze silné základní skupiny," řekl na on-line tiskové konferenci Trpišovský.

"Myslím, že to bude klasický vyřazovací dvojzápas a že v prvním zápase nepadne moc gólů. Bude taky rozhodovat stav hracích ploch," doplnil slávistický trenér.

Vzhledem k ofenzivním kvalitám Rangers bude podle Trpišovského klíčové, aby Pražané čerstvého skotského mistra nepouštěli do mnoha šancí. "Pokud hrajeme v Evropě první zápas doma s takhle dobrými týmy, musíte v těch zápasech dávat zvětšený důraz na defenzivu. V těchto zápasech je pro české týmy složité vyhrát nějakou přestřelku. Když vidíte sestřih gólů u týmů jako Rangers nebo Leicester, tak hráči jsou v momentě, kdy dostanou prostor, dost nekompromisní," poznamenal Trpišovský.

"Mají skvělou kopací techniku. Samozřejmě se budeme snažit zítra vyhrát, ale nemůžeme si dovolit pouštět soupeře do více šancí, protože v nich mají více než padesátiprocentní úspěšnost. Navíc vám případné inkasované branky ztěžují pozici v odvetě," dodal pětačtyřicetiletý kouč.

Jeho svěřenci v minulém kole přešli přes anglický Leicester po domácí bezbrankové remíze a venkovní výhře 2:0. "Hodně lidí se baví o Leicesteru, ale to je už je pryč. To bylo před 14 dny, musíme na to zapomenout. Typologie Rangers a Leicesteru je rozdílná, mají jiné rozestavení a způsob hry taky," upozornil Trpišovský.

Je nadšený, že se postaví proti kouči Gerrardovi, kterého obdivoval v Liverpoolu. "Na setkání s ním se obrovsky těším. Sledoval jsem, jak dovedl Liverpool k vítězství v Lize mistrů, finále v Istanbulu bylo nezapomenutelné. Je to obrovská osobnost, jeho schopnosti nejen fotbalové, ale i vůdcovské mimo hřiště, byly obrovské. Je to jeden z mých nejoblíbenějších hráčů z fotbalového mládí," uvedl Trpišovský.

Nemyslí si, že by zápas v Edenu měl ovlivnit fakt, že Rangers v neděli získali první skotský titul po 10 letech. "Oslavy jsou pryč. My něco podobného zažili před dvěma lety, kdy jsme v neděli získali titul a ve středu jsme hráli finále poháru. Taky jsme to zvládli. Rangers jsou stejní profesionálové. Nemá to vůbec žádný vliv, když už nějaký, tak spíš pozitivní, že mají jeden velký cíl už splněný. Zvlášť po takové době," dodal Trpišovský.