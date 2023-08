Trpišovský se chce přiblížit domácímu výkonu a výsledku z utkání s Dniprem

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský věří, že se fotbalisté Slavie ve čtvrtečním úvodním utkání závěrečného play off o skupinu Evropské ligy proti Luhansku přiblíží výkonu a výsledku z domácího duelu předchozího předkola proti Dnipru, které v Edenu porazili 3:0. Kouč Pražanů na tiskové konferenci oba ukrajinské týmy kvalitou postavil zhruba na stejnou úroveň, nadcházející soupeř ale podle něj hraje trochu jiným stylem.

"Máme před sebou dvě utkání o skupinu Evropské ligy, kam všichni moc chceme a kde jsme dva roky nebyli. Odehráli jsme v ní spoustu skvělých zápasů. I když je to hodně předběžné, rýsuje se první koš, kde jsou zajímaví soupeři. Motivace je obrovská," prohlásil Trpišovský.

"Chceme předvést takový výkon a přiblížit se případně takovému výsledku jako doma s Dniprem. Za to bychom byli hrozně šťastní. Chceme si vytvořit dobrou výchozí pozici pro venkovní odvetu, která zase nebude jednoduchá," doplnil Trpišovský.

Jeho mužstvo čeká druhý soupeř ze stejné země po sobě. Luhansk v minulé sezoně ukrajinské ligy skončil třetí o příčku za Dniprem. "Je to podobný styl fotbalu, který hrál Dnipro, ale trošku v jiném pojetí. Kvalitativně je to stejný tým jako Dnipro, ale mají trochu jiný projev. Skoro nejsou na míči, mají vzadu tři vysoké stopery. Mají nového trenéra, vstup do sezony jim nevyšel a změnili rozestavení. V posledním zápase jim to přineslo bezbrankovou remízu, pravděpodobně v tom budou pokračovat," předpokládal Trpišovský.

"Budeme hrát do zahuštěného prostoru, jsou hodně kompaktní. Budeme potřebovat nebezpečné překvapivé řešení a hlavně přesnost. Musíme podat komplexní výkon podobně jako první zápas s Dniprem. Těžko se v takovém výkonu hledají chyby, jsou tam maximálně technické detaily," doplnil kouč českého vicemistra.

Upozornil na panamského útočníka Luhansku Eduarda Guerrera. "Video občas klame, dokud soupeře nevidíte na vlastní oči, ale podle toho, co jsme viděli, je silný běžecky. Klasický dravec a typický Jihoameričan, který je silný v osobních soubojích a nábězích. Ještě více se mi líbí Anťuch. Levonohý hráč, který je pořád v pohybu. Zorja je klasický ukrajinský tým, který je silný na balonu," podotkl Trpišovský.

"Vzadu hraje Brazilec Jordan, který je silný a vysoký. Trochu nám připomíná (bývalého obránce Slavie) Santose v dobrém i špatném, tak doufáme, že i to špatné se ve čtvrtek potvrdí. Mají zajímavé hráče, na které si musíme dát pozor, ale víme, že nás čeká domácí utkání, ve kterém bychom je rádi dostali pod tlak," doplnil trenér.

Vedle potrestaného stopera Igoha Ogbua se bude muset obejít bez dvou středních záložníků. Oscar Dorley je zraněný a Ondřej Lingr odcestoval do Rotterdamu uzavřít odchod do Feyenoordu. Na pozici pod hrotem by mohl nastoupit Ivan Schranz.

"Vypadl Oscar, vypadl Ondra Lingr, dva středoví hráči. Střed pole byl proti Dnipru extrémně silný, byl to motor domácího výkonu. Zbyl nám jen Zafi (Zafeiris), táhne to skoro bez pauzy. Proti Baníku Ostrava jsme přešli z jednoho rozestavení na druhé, něco podobného chystáme i na Zorju. Budeme reagovat na vývoj utkání," řekl Trpišovský.