Trpišovský: Remíza je skvělý výsledek, ale musíme se zlepšit, byly tam rezervy

Londýn - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský označil remízu 1:1 v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Arsenalu za skvělý výsledek, ve výkonu svých svěřenců ale viděl rezervy. Do domácí odvety se podle něj bude muset český šampion zlepšit. Vyzdvihl výkon uzdraveného brankáře Ondřeje Koláře i Tomáše Holeše, který netradičně zaskočil na pozici stopera.

"Samozřejmě remíza 1:1 je skvělý výsledek. Arsenal je obrovský klub s velkou historií a skvělými hráči. Ale mám v sobě pocit, že jsme mohli hrát ještě malinko líp. Tím nechci říkat, že to byl špatný výkon, kluci do toho dali maximum ohledně nasazení. Ale byly tam od nás rezervy. Zdálo se mi, že jsme měli někdy přehnaný respekt, v minulých zápasech jsme byli suverénnější," řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský.

"Musíme se do druhého zápasu zlepšit, dnes jsme to nebyli úplně my. Součinnost dnes nebyla úplně dobrá, někdy jsme byli na hráčích Arsenalu pozdě. Musíme být organizovanější a koordinovanější, abychom doma uspěli," mínil Trpišovský.

Ocenil ale tým za to, že dokázal zareagovat na inkasovaný gól v 86. minutě a v nastavení díky Tomáši Holešovi srovnat. "Myslím, že prohrát 0:1 by bylo kruté. Zvlášť když to ještě v 85. minutě bylo 0:0. Zbytečně jsme inkasovali po naší standardce, to jsem byl hodně naštvaný. Byl jsem šťastný za reakci týmu, gól hráče naštval. Takováhle reakce, takováhle mentalita, to je to, co dělá velké týmy," pochvaloval si kouč.

Ocenil brankáře Koláře, který tři týdny po zlomenině v obličeji z odvety osmifinále v Glasgow naskočil v masce a s helmou mezi tyče. "Ondra je jedním z hrdinů dnešního večera. Před deseti dny bych nevěřil, že bude schopný chytat, ještě na takové úrovni. Kdo ho viděl před 14 dny, nevěřil by, že vůbec může jít běhat. Byl to obrovský impulz pro mužstvo, obrovská morální vzpruha, když viděli jeho odhodlání. Je to jeden z důvodů, proč jsme to dnes zvládli," řekl Trpišovský.

Pochválil i defenzivního univerzála Holeše, který při problémech ve středu obrany naskočil netradičně na stoperu vedle Davida Zimy. "Tomáš hrál v 28 letech poprvé v životě stopera a hned na Arsenalu na extrémně rychlém trávníku. Nevybavím si u něj jediné špatné rozhodnutí nebo chybu, byl velice aktivní i v rozehrávce. Nechci říct, že by Zimič zahrál špatně, ale Tomáš zahrál tak perfektně, že ho v některých pasážích zastínil. Měl na přípravu tři dny, neskutečný výkon," uvedl Trpišovský.

Po remíze 1:1 se zvýšily slávistické šance na postup. "Máme to dobře rozehrané, máme velkou šanci to dotáhnout. Procentuálně to neumím vyčíslit, strašně těžko se to odhaduje. Je otázka, jak se Arsenal vyrovná s hřištěm u nás. Na české poměry je skvělé, ale to, co je tady v Londýně, to je fantazie. Zadruhé se musíme zlepšit v některých činnostech, přidat v některých individuálních výkonech. Musíme být pevnější v defenzivě. Arsenal dnes nějaké šance neproměnil, což se těžko bude opakovat. Teď ale mám v hlavně hlavně derby," dodal Trpišovský, jehož tým v neděli přivítá Spartu v Edenu.