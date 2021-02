Trpišovský: První gól hodně naznačí, kdo bude mít k postupu blíž

Leicester - Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský se domnívá, že čtvrteční odveta úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Leicesteru bude o tom, který z týmů vstřelí první gól. Je přesvědčen, že pokud se to povede Pražanům, jejich postupové naděje výrazně vzrostou. První vzájemný duel před týdnem skončil bez branek.

"První gól zápas hodně otevře. Minimálně tím, že když první zápas skončil 0:0, tak to druhému týmu bude velet k tomu, aby výsledek dotahoval. Leicester je nesmírně kvalitní tým a potkávají se dva dobré týmy, v takovém zápase je první gól vždy velký bonus," řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský.

"Oba týmy mají velmi dobré hráče směrem dopředu. Kdo pak bude moci případně hrát do otevřené obrany, bude to voda na jeho mlýn. První gól hodně naznačí, kdo bude mít k postupu blíž," dodal slávistický trenér.

Jeho svěřenci potřebují k postupu neprohrát a vstřelit gól, případně znovu uhrát remízu 0:0 a uspět v penaltovém rozstřelu. "Penalty jsme nezkoušeli. Pevně doufám, že na ně nedojde. Nevím, jestli bych úplně chtěl, aby o osudu zápasu a postupu rozhodovaly penalty. Víme, že k tomu, abychom uspěli, potřebujeme dát gól. Moc často nehrajeme 0:0, skoro v každém zápase se nám podaří gól dát. Víme, že tady potřebujeme hrát směrem nahoru, ideálně vstřelit první branku," uvedl Trpišovský.

Očekává opatrný zápas. "Nikdo nebude chtít udělat zbytečnou chybu. Ani Leicester se nepožene bezhlavě dopředu, spíš bude čekat na naši chybu. My máme bonus v tom, že při případném vstřelení gólu by naše akcie šly víc nahoru," prohlásil Trpišovský, který v sobotu oslaví 45. narozeniny.

"Víme, že není cesta jen výsledek bránit. Musíme být dostatečně aktivní. Nejsme mužstvo, který by něco bránilo, potřebujeme hrát svoji hru. Je otázka, jak se s tím dokážeme vypořádat. Jestli budeme dostatečně kvalitní, abychom se nedostali pod výrazný tlak," dodal kouč, jehož tým se představí v Anglii po dvou letech. Předloni ve čtvrtfinále Evropské ligy prohrál na půdě Chelsea 3:4 a po domácí porážce vypadl.

Trpišovský se těší, že si jeho svěřenci po zápasech na nekvalitních terénech v Česku zahrají na výborně připraveném trávníku. "Je to úžasný pocit stát na špičkovém hřišti. Tráva je podobná jako na Chelsea. Pro mě jsou anglické stadiony posvátná půda, jsem rád, že tady vůbec můžeme být. Máme určitou zkušenost z před dvou let z anglické půdy, ale náš tým už je jiný. Ze základní sestavy zůstali tak tři čtyři hráči," řekl trenér.

"Ale snažíme se, aby náš styl fotbalu byl furt stejný. Chceme se pokusit o to samé, o co jsme se snažili ve dvou zápasech s Chelsea i doma s Leicesterem. V prvním utkání byly chvíle, kdy jsme naznačili svoji sílu. To samé chceme ukázat zítra," doplnil.

Nepovažuje za výhodu, že soupeři kvůli zranění chybí klíčový střední záložník James Maddison. "Je to skvělý hráč, má svou typologii. Myslím, že pro nás je to spíš komplikace, že nebude hrát. Zítra by na 100 procent nastoupil. Kluci proti němu hráli první zápas a navzdory tomu, jak je to skvělý hráč, se nám ho celkem povedlo eliminovat. Takhle nevíme, kdo místo něj nastoupí, jestli změní rozestavení," přemítal Trpišovský.

Zranění trápí i slávisty, start trojice Tomáš Holeš, Ondřej Lingr a Alexander Bah je nejistý. "Odcestovali s námi i hráči, kteří nebudou moci nastoupit. Jeli s námi, protože je to pro nás výjimečná událost se sem podívat. Co se týče těch otazníků, jeden z těch tří určitě nenastoupí. Uvidíme po tréninku," dodal Trpišovský.