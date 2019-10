Trpišovský: Přiklonilo se k nám štěstí, Plzeň nás ještě potrápí

Plzeň - Trenér Jindřich Trpišovský připustil, že se k fotbalistům Slavie ve šlágru 14. kola první ligy přiklonilo štěstí. Po výhře 1:0 jeho svěřenci vedou tabulku už o devět bodů, kouč Pražanů ale soutěž zdaleka nepovažuje za rozhodnutou. Viktoria se podle něj v poslední době výrazně zlepšila a ještě červenobílé v dalším průběhu sezony hodně potrápí.

"Je příjemné vést po 14 kolech o devět bodů, je to dobrý vstup do ligy. Tím spíš, že bojujeme v Evropě. Navíc máme za sebou o dva zápasy venku více než doma a máme za sebou venkovní zápasy na Spartě i v Plzni. To je příjemné, ale je to jen vstup do ligy," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

Další průběh sezony podle něj ještě může ovlivnit řada faktorů. "Je před námi ještě 16 zápasů základní části, ještě víc než odehraných. Náskok vypadá dobře, ale pak stačí jedna série, nějaké zranění. Myslím, že Plzeň před dvěma lety vedla asi o 14 bodů a pak to čtyři kola před koncem bylo o čtyři," podotkl Trpišovský.

"Myslím, že Plzeň nebude ztrácet body. Řekl bych, že se v poslední době hodně zlepšili. Ustálili sestavu, Brabec, Kalvach se začlenili. Jejich výkony jsou za poslední měsíc velice dobré. Plzeň má fantastického trenéra, dobré hráče. Určitě nás ještě hodně potrápí. Navíc my hrajeme Evropu, máme víc zápasů, může dojít k nějakým personálním změnám. Určitě udělají vše pro to, aby nás proháněli, co nejvíc to půjde," dodal Trpišovský.

Šlágr v Plzni rozhodl v páté nastavení minutě první půle Josef Hušbauer. "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, Plzeň byla prvních 15 minut výrazně lepší. Pak jsme se trochu zlepšili a v nastavení první půle jsme dali gól. Takováhle utkání jsou z 95 procent o prvním gólu, ty týmy už to pak většinou dohrají. Byla to velká fotbalová bitva, Plzeň hrála jako vždy doma skvěle. Sportovní štěstí, které jsme neměli v minulých zápasech, se dnes přiklonilo na naši stranu. Ale zasloužili jsme si ho," mínil Trpišovský.

V průběhu druhé půle musel vystřídat kvůli zranění stopera Davida Hovorku. "Jel do nemocnice na rezonanci. Po souboji dostal úder na koleno, doufejme, že to bude jenom podvrknuté, chytřejší budeme až po kontrole," uvedl Trpišovský.

Do nemocnice na vyšetření zamířil i klíčový záložník Tomáš Souček. "V první půli cítil bolest v koleni, hned jsme to konzultovali, čekali jsme kvůli němu se střídáními. Dostal úder v souboji, nakonec jsme se ale domluvili, že to dohrajeme i přes bolest. Nic vážného to snad nebude, hodně ho to ale v závěru utkání limitovalo v pohybu," dodal Trpišovský.