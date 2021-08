Trpišovský počítá proti Legii i s Olayinkou, o Zimu se zajímá FC Turín

Varšava - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský počítá do čtvrtečního odvetného utkání 4. předkola Evropské ligy ve Varšavě proti Legii i s křídelníkem Peterem Olayinkou, který nakonec nepřestoupil do FC Kodaň. Nabídky z jiných klubů řeší i další hráči, například o stopera Davida Zimu má zájem FC Turín. Trpišovský věří, že se tým zkoncentruje a poučí se z úvodní domácí remízy 2:2 s Legií.

"Peter Olayinka měl nabídku z Kodaně, kam odletěl, proto neodletěl s námi. Během dne jsem dostal informaci, že se připojí zpátky k týmu, protože jednání padla. Večer dorazí za námi, zítra mu dorazí věci. Chybí nám hodně křídelních hráčů, takže s ním pro zítřejší zápas počítáme," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

O stopera Zimu se zajímá FC Turín z italské Serie A. "Na poslední zápasy Davida se jezdilo koukat hodně skautů z různých klubů. Byli i na posledním zápase s Legií. Turín je jeden z klubů, který na zápase byl. Jednání probíhají mezi kluby a agentem, ale není to jen s tímhle klubem," poznamenal Trpišovský.

"O (útočníka) Micka van Burena byl zájem ze Slovanu Bratislava, o (univerzála) Laca Takácse je zájem spousty klubů od nás i ze zahraničí. Jsou tam i nějaké nabídky na přestupy. Čekáme, kdo odejde na transfer, a podle toho se bude dotvořovat kádr," doplnil Trpišovský.

Věří, že hráče nabídky z jiných klubů před klíčovým čtvrtečním zápasem neovlivní. "Samozřejmě by bylo jednodušší, kdyby to bylo bez toho. Vždy vítám konec přestupního termínu, protože pak mají kluci klid. Není to ideální, ale my tomu nezamezíme, ať už z tisku nebo od agentů. Není to ideální, ale v tuhle chvíli se to týká 90 procent klubů v Evropě, nás nevyjímaje. Jediné, co můžeme udělat, je maximálně připravit tým, aby se koncentroval na zápas," podotkl Trpišovský.

Věří, že jeho svěřenci se vyvarují chyb, které udělali v prvním zápase s Legií. "Musíme se z toho do druhého zápasu poučit, i když to bude zase trochu jiný zápas. Legia hraje jinak doma a venku. Nesmíme udělat tu chybu, kterou jsme udělali před prvním gólem, čímž jsme je dostali do hry," uvedl Trpišovský.

"Musíme si dát pozor na brejkové situace, míče za obranu a musíme zlepšit držení míče uprostřed. Musíme zefektivnit hru v pokutovém území, proměňovat šance a vytěžit víc z toho, když se do vápna dostaneme," dodal kouč.

Poprvé v této sezoně evropských pohárů bude moci nasadit uzdraveného kapitána Jana Bořila a dalšího obránce Ondřeje Kúdelu, který si odpykal desetizápasový disciplinární trest za údajný rasismus. "Ondru Kúdelu a Honzu Bořila trénujeme pátý rok. Jsou to hráči z defenzivy, kde jsme měli v této sezoně v evropských zápasech problém. Dostali jsme góly, které nejsme zvyklí dostávat. Není úplně náhoda, že v zápasech, ve kterých v této sezoně Ondra nastoupil, jsme nedostali gól," uvedl Trpišovský.

"Spojení Ondry Kúdely, Honzy Bořila a (brankáře) Ondry Koláře ovlivní i výkony hráčů okolo. Ondra Kúdela svým výkonem hodně ovlivňuje i hru druhého stopera, který hraje vedle něj, což je lehce dohledatelné i podle dat," doplnil trenér.