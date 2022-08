Trpišovský: Panathinaikos ukázal velkou sílu, pomůže nám to před play off

Atény - Trenér Jindřich Trpišovský věří, že postup přes silný Panathinaikos Atény ve 3. předkole Evropské konferenční ligy pomůže fotbalistům Slavie v závěrečném play off o účast ve skupině proti polské Čenstochové. Kouč Pražanů po remíze 1:1 v odvetě v řecké metropoli pochválil brankáře Aleše Mandouse a střídající hráče, kteří pomohli otupit nápor soupeře.

"Musím říct, že když jsem viděl přípravný zápas Panathinaikosu proti Leverkusenu (0:0), tak mě polilo horko. Moc si vážím toho, že jsme postoupili. Musím před Panathinaikosem smeknout, ukázal, že má velkou sílu. Byl to pro nás těžší zápas než některá utkání v Konferenční lize v minulé sezoně," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konference.

"Teď nás čeká úplně jiný soupeř. Jsou od nižší soutěže se stejným trenérem, mají perfektní defenzivu, bude to jiný styl dvojzápasu. Je to poslední krok, který musíme udělat. Věřím, že to, že jsme zvládli předkolo s takhle těžkým soupeřem v takovém prostředí, nám hodně pomůže," doplnil Trpišovský.

Jeho svěřenci vstupovali do odvety s náskokem 2:0 z domácího duelu a v úvodu se bránili náporu Panathinaikosu. "Bylo nám horko. Dali jsme soupeři rozbušku tím, že jsme udělali velkou chybu hned ve druhé minutě, kdy jsme nezachytili jednoduchou situaci. Bylo to jednak kvalitou soupeře, ale i naší špatnou reakcí. Bylo to to nejhorší, co se mohlo stát," připustil Trpišovský.

"Panathinaikos ukázal obrovskou sílu, kterou má v týmu, prostředí i trenérovi. Skvěle zareagovali na průběh prvního zápasu, první půli jsme měli obrovský problém s věcmi, které si na nás připravili. Mandy (Mandous) nás skvěle podržel. Byl klíč k tomu, že jsme dostali jenom jeden gól a dokázali to dotáhnout," doplnil šestačtyřicetiletý trenér.

Pochvaloval si, jak tým zareagoval na inkasovaný gól z 57. minuty. "Ve druhém poločase se náš výkon zlepšil, paradoxně jsme ale dostali gól z první nebezpečné situace. Strašně nám pomohli střídající hráči. Těsně po gólu přišel na hřiště nový hrot a podhrot, kteří nám pohybem a aktivitou pomohli dostat se do tlaku. Druhá věc byla, že Panathinaikos prvních 60 minut stálo strašně moc sil, což bylo v druhé části druhého poločasu vidět," řekl Trpišovský.

Jeho svěřence v bouřlivém prostředí na stadionu Panathinaikosu oslňovali při zápase domácí fanoušci lasery. "Věděli jsme o tom. Jednak to probíhalo už během rozcvičení, zadruhé jsme to viděli už na přenosech třeba z minulé sezony. Připravovali jsme se na to, i když se na to moc nijak připravit nedá. Hráči už při rozcvičce říkali, že je strašně nepříjemné, když vám přímo do očí svítí ostré světlo. Jediná šance byla rychle uhýbat, nedívat se do jednoho místa dlouhou dobu. Byla to asi jediná kaňka, jinak skvělé prostředí a atmosféra, úžasná kulisa," dodal Trpišovský.