Trpišovský ocenil Vrbu, Slavia podle něj neměla krizi ani slabinu

Ostrava - Trenér Jindřich Trpišovský byl po zisku ligového titulu šťastný i za to, jaké výkony fotbalisty Slavie ve vrcholící sezoně k mistrovskému primátu dovedly. Pražané vynikali nejlepším útokem i obranou soutěže, získali rekordní počet bodů a podle kouče neměli slabinu ani nějakou delší krizi. Zároveň ocenil obhájce trofeje Plzeň a jejího trenéra Pavla Vrbu.

"Jsem šťastný, jak jsme se prezentovali v sezoně. Ptali se mě, jestli jsme měli nějakou krizi během sezony. A já si ji nevybavuji. Samozřejmě ne vše se povedlo, některé zápasy jsme nezvládli, ale na druhou stranu když se něco nepovedlo, třeba porážka v Plzni, tak jsme na to dokázali reagovat v následujícím týdnu. Nikdy nebylo nějaké dlouhodobé období, kdy by se nám nedařilo," řekl Trpišovský na tiskové konferenci po remíze 0:0 v předposledním kole nadstavby v Ostravě, která Pražanům stačila k titulu.

Velkou poklonu vysekl Plzni, která až do předposledního kola bojovala se Slavií o titul. Na Pražany ztrácí tři body a už je nemůže předstihnout, protože po základní části skončila za nimi. "Klobouk dolů před Plzní, jak s námi držela krok. Chtěl bych vyzdvihnout trenéra Vrbu, že je v Plzni dva roky a získal s ní titul, dvakrát postoupil do jarní části Evropské ligy a letos udělali, myslím, rekordní počet bodů," řekl Trpišovský.

"Myslím, že ten jeho návrat do Plzně je neuvěřitelný. To vše nás nutilo dostat z nás to nejlepší. Myslím, že spousta lidí si tu jeho práci možná ani neuvědomuje. Byl to strašně těžký soupeř," ocenil Trpišovský.

Slávisté mají kolo před koncem soutěže se 77 góly nejlepší útok a s 25 inkasovanými brankami i nejlepší obranu. Zároveň ziskem 72 bodů v základní části překonali svůj rekord za jednu sezonu v samostatné historii.

"Jsem rád i za ty milníky. Že je to titul s největším počtem bodů, s největším počtem vstřelených branek a tak dále. Ta čísla naznačují, že jsme museli udělat úplně vše pro to, abychom byli šampioni," uvedl kouč. "Před sezonou bychom byli s 80 body nadšeni a ono to stačí až v předposledním kole na titul. Vidíte, že Liverpool prohraje v lize jeden zápas za sezonu a stejně titul nemá. Ani rekordní počet bodů nemusí stačit, vždy jsou tam ti ostatní kohouti," dodal Trpišovský.

Slavia udělala velký krok k titulu ve venkovních zápasech, kde získala o osm bodů víc než Plzeň. "Určitě je to jeden z aspektů, ale sezona byla strašně dlouhá. Dnes je 34. kolo a je to o tři body. Musíte být nejlepší ve všem, nesmíte mít slabinu. Jakmile bychom ji měli, nedotáhli bychom to. Spíš než bych hledal něco, čím jsme se vyloženě vyznačovali, tak bych řekl, že jsme neměli slabý článek. Klukům jsem od začátku sezony opakoval, že kdo chce být šampion, musí se celý rok vyrovnat se všemi překážkami, odvalit je z cesty. A to zvládne jen ten nejlepší," dodal Trpišovský.

Slaví svůj první ligový titul v kariéře. Nejvyšší soutěž začal trénovat teprve před čtyřmi lety v Liberci, do Edenu přišel v polovině minulé sezony. "Já se před čtyřmi lety najednou objevil v lize, ani nevím jak. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že tady budu sedět s titulem a mít šanci na double, nikdy bych tomu nevěřil. Ve velkém klubu nemáte čas něco budovat jako v Liberci, musíte vyhrávat hned. Na začátku to nebylo jednoduché. Každý si myslel, že za měsíc a půl budeme hrát, jak jsme si řekli, ale tak to nefunguje. Jsem rád, že postupem času jsme se k titulu dostali, prostříleli, proútočili," uvedl Trpišovský.

Vzhledem k tomu, že Slavii čeká ve středu finále domácího poháru s Ostravou a boj o double, nebudou Pražané slavit příliš bouřlivě. "Nejsem tak naivní, abych si myslel, že ukočíruju hráče, že dnes nebudou slavit. Těší se na to. Ale je výhoda, že máme cestu zpátky do Prahy a postupem času to z nich vyprchá. Chceme dvě trofeje, i proto máme zítra v odpoledních hodinách trénink," řekl Trpišovský.

Jeho tým čeká jako ligového šampiona závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů a má jistotu minimálně skupiny Evropské ligy. "Ligu mistrů mám zatím někde úplně vzadu v hlavě. Myslím jen na středu a pak na nedělní derby se Spartou. Pak je letní pauza, příprava. Kvůli výměně trávy začneme dvakrát venku, mnoho hráčů bude na startu přípravy na reprezentačních srazech. Čeká nás spousta problémů a věcí, na které myslíme dopředu," dodal kouč.