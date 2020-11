Trpišovský o výhře v Nice: Ukázali jsme velké srdce a kvalitu

Nice (Francie) - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského si fotbalisté Slavie čtvrteční vítězství 3:1 v Nice ve 4. kole Evropské ligy zasloužili, protože ukázali velké srdce a kvalitu. Pražané se třetí výhrou ve skupině po sobě výrazně přiblížili postupu do jarní vyřazovací fáze. Podle Trpišovského ale bude důležité, aby na to příští čtvrtek v domácím duelu s Beer Ševou nemysleli.

Český šampion vedl ve Francii od 14. minuty po výstavní trefě Ondřeje Lingra do horního rohu branky. Po hodině hry srovnal Amine Gouiri. O čtyři minuty později ale Peter Olayinka vstřelil rozdílový gól a pojistku přidal v 75. minutě Abdallah Sima.

"Byli jsme lepší, v zápase jsme vyhráli zaslouženě. Dali jsme tři branky a měli jsme i další příležitosti, které jsme neproměnili. Udělali jsme v zápase dvě chyby. Jedna skončila ranou do tyče, druhá gólem Nice. Důležité bylo, že jsme na branku dokázali zareagovat Olayinkovou šancí a potom i jeho gólem," řekl Trpišovský v nahrávce pro média od klubu.

"Musím poděkovat týmu, který skvěle pracoval, protože proti nám stál vynikající soupeř. Nice je přední tým francouzské ligy se skvělými individualitami a s velkou osobností v podobě výborného trenéra (Patricka Vieiry). To, abychom tady dokázali vyhrát, potřebovalo velké srdce a kvalitu od našeho týmu. Obojí jsme ukázali a zaslouženě vyhráli," dodal čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Slavia porazila francouzský celek ve skupině i podruhé. První vzájemné utkání v Edenu vyhrála 3:2 a také v odvetě dala tři góly. "Byl to velice náročný zápas po všech stránkách, ať už běžecky, takticky, technicky nebo ohledně rozhodování. Kluci ohromně dřeli," prohlásil Trpišovský.

Jeho svěřencům stačí za týden proti Beer Ševě k jistotě postupu uhrát remízu. Pražané mají devět bodů stejně jako Leverkusen, Nice s Hapoelem tři. Podle Trpišovského bude chtít Slavia vrátit izraelskému soupeři prohru 1:3 z úvodního zápasu ve skupině.

"Nejdůležitější teď bude nemyslet na to, že hrajeme o postup. S Beer Ševou se budeme muset soustředit jen na to konkrétní utkání. Musíme odčinit porážku, kterou jsme u nich utrpěli, vrátit jim to a vyhrát," konstatoval někdejší trenér Žižkova či Liberce.