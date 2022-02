Trpišovský: Nesmíme moc kalkulovat, musíme hrát stejně jako v Istanbulu

Praha - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského by fotbalisté Slavie ve čtvrteční odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy proti Fenerbahce Istanbul měli vytěsnit z hlav, že po prvním venkovním duelu drží náskok 3:2. Očekává, že český šampion zopakuje povedený výkon z Turecka a do domácího zápasu vstoupí ve stejném duchu. Je rád, že po delší době jeho svěřenci odehrají utkání evropských pohárů v Edenu před větším počtem fanoušků.

"Očekávám, že navážeme na náš velmi dobrý výkon z prvního utkání. Tým a kluci si dokázali, že při plnění všech úkolů, té zodpovědnosti a kvalitě, kterou převedli, mohou dát Fenerbahce tři góly a vypracovat si další spoustu šancí. To je věc, kterou musíme mít v hlavách na zítřejší utkání," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Jeho týmu by stačila k postupu i remíza. "Nesmíme moc kalkulovat a mít v hlavě, že jsme první zápas zvládli. Musíme to brát tak, že je to jeden zápas, který rozhodne o postupu. Musíme do toho vstoupit se stejnými úkoly a stejným nastavením jako do prvního utkání," uvedl Trpišovský, který v Istanbulu chyběl kvůli nemoci, ale v nedělním ligovém duelu s Bohemians 1905 už se vrátil na lavičku.

"Protože kluci hráli výborně, tak jsem byl víceméně v klidu. Samotný průběh utkání až na tu koncovku v posledních osmi minutách jsem si i u televize užíval. Paradoxně nejhorší to bylo před a po zápase. U televize je to trošku jiný pohled, vidíte situace trošku jinak než z úrovně hřiště. Mám tu zkušenost za sebou, ale už ji nechci nikdy zažít," poznamenal Trpišovský.

Slavia doma v pohárech prohrála jediný z posledních 12 zápasů. Po rozvolnění diváckých opatření proti koronaviru navíc může být stadion v Edenu podobně jako při nedělním utkání s Bohemians zaplněn už z více než poloviny.

"Jsme rádi, že hrajeme doma, protože je to vždy pro hráče i celý klub jednodušší. Jsme zvyklí na povrch a rozměry hřiště, na všechny atributy, které zápas provázejí. Plus máte bonus, že necestujete. Na Fenerbahce bylo trochu rozdílné hřiště, než máme tady doma. Jsou to takové nuance, které mohou rozhodovat v náš prospěch," přemítal Trpišovský.

"Pro nás je hlavně důležité, že po dlouhé době budeme absolvovat zápas v pohárech s fanoušky a můžeme rozhodnout o postupu. Je to pro nás pozitivní, je to úplně jiné hrát takové zápasy před lidmi. Vloni jsme Evropu absolvovali bez lidí, v této sezoně tam byla různá omezení, teď se zase dlouho nehrálo. Všichni se těšíme, že po dlouhé době odehrajeme velký zápas s fanoušky," doplnil Trpišovský.

Ohledně zahajovací jedenáctky už má s realizačním týmem jasno. V sestavě zatím počítá s klíčovým defenzivním záložníkem Tomášem Holešem, který kvůli zranění chyběl proti Bohemians. Naopak další středopolař Petr Ševčík zřejmě nenastoupí.

"O sestavě máme jasno. Včera jsme v tom složení absolvovali trénink, dnes v tom budeme pokračovat. Řešíme spíš to, jaké hráče budeme mít k dispozici do průběhu zápasu. Ovlivní to případně Tomáš Holeš, se kterým momentálně počítáme. U Petra Ševčíka to neumíme odhadnout, spíš to vypadá, že ne. Ale je to takové zranění, které se může zlepšit během jednoho dne," poznamenal Trpišovský.

"V prvním zápase jsme měli takové variabilní rozestavení, nebylo to úplně 3-5-2. Během zápasu se to různě měnilo. Pracujeme i s variantou, že soupeř může změnit rozestavení. Takže i podle toho se na to připravujeme, abychom na to dokázali zareagovat. V prvním zápase padlo dost gólů a bylo hodně šancí na obou stranách. I vzhledem k výsledku je možné, že bude na obou stranách hodně rychlých protiútoků, které mohou být důležitým faktorem," doplnil Trpišovský.

V Istanbulu Pražanům fandil i syn legendárního útočníka Milana Baroše Patrik, který hraje za slávistickou mládež. "Nemám informaci, jestli bude i zítra. Ale vím, že chodí na spoustu zápasů. Takže pokud si nenechal utéct první zápas, tak věřím, že bude i na druhém utkání. A třeba tady budou komplet i s tátou," dodal Trpišovský s úsměvem.