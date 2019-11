Trpišovský: Největší zklamání za poslední dobu, cítím se prázdný

Praha - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského podali fotbalisté Slavie v pátém z šesti kol Ligy mistrů proti Interu Milán nejhorší výkon ve skupině. Pražané podlehli druhému týmu italské ligy 1:3, prohráli i třetí domácí zápas v hlavní fázi soutěže a s jistotou skončí poslední v tabulce bez naděje na účast v jarní části pohárů. Trpišovský připustil, že prožívá možná největší zklamání za dobu působení ve Slavii.

"Zklamání je ve mně obrovské. Nevím, jestli úplně největší za celou kariéru, ale za poslední dobu určitě. Co já si z toho večera budu pamatovat, je to, že jsme prohráli tři zápasy doma. To je pro mě strašný pocit, cítím se úplně prázdný," řekl na tiskové konferenci Trpišovský, jehož svěřenci zakončí skupinu za dva týdny v Dortmundu.

Jediné dva body získali slávisté ve dvou dosavadních venkovních duelech. "Věřil jsem, že zápas s Interem dokážeme vyhrát, v horším případě si aspoň odnést bod. Když jsme to dokázali na Nou Campu a San Siru, měli jsme to dokázat i doma. Lidi třikrát odchází ze stadionu s tím, že jsme prohráli. Pro nás je to katastrofa, cítíme to jako hroznou ránu," dodal Trpišovský, který vede Slavii od předloňského prosince.

Slavia proti Interu dokázala zareagovat na vedoucí gól hostů a Tomáš Souček v 37. minutě z penalty srovnal, ale v 81. minutě dal vítěznou branku Romelu Lukaku.

"Podali jsme bohužel technicky asi nejhorší výkon ve skupině. Zápas vypadal jinak, než jsme chtěli. Ztráceli jsme strašně moc míčů, pouštěli Inter do brejků a to byla voda na mlýn Lukakuovi a Martínezovi, kteří udrželi spoustu balonů. Byli jazýčkem na vahách," uvedl Trpišovský.

"Druhá půle ukázala obrovský rozdíl v technické vytříbenosti, Inter byl dnes lepší. Inter byl koncentrovaný, připravený. Ukázal se v daleko lepším světle než před dvěma měsíci. Zaznamenali obrovský progres, jak jsem předpokládal," dodal Trpišovský.

Slávisté podle něj v domácích zápasech Ligy mistrů zahráli hůř než venku. "Nevím, čím to je. Možná těm soupeřům víc sedí hrát tady ze zataženější obrany, zajímá je víc výsledek než výkon. Zatímco doma vás jako každý silný tým zajímá před vlastním publikem nejen výsledek, ale i výkon. Tady hrají ty týmy víc pragmaticky a hlavně proměňují šance," podotkl Trpišovský.

"My jsme v těch třech domácích zápasech měli hrozně moc šancí, ale vždy šel tady z první šance do vedení soupeř. Dortmund, Barcelona i Inter. Otáčet zápas v Lize mistrů je samozřejmě mnohem složitější než v lize," konstatoval Trpišovský.

Mrzí ho, že Pražané po dobrých výkonech neuhráli více bodů. "Odehráli jsme hezké zápasy, ale skoro z každého odcházíme s nějakým hořkým pocitem. Ať to bylo na Interu, kde jsme dostali gól na 1:1 v 92. minutě, dnes jsme mohli jít do vedení 2:1, ať to bylo tady s Dortmundem a Barcelonou. Vážíme si toho, že takový zápas můžeme hrát, jsem strašně rád, že se kluci vybičují k takovým výkonům, ale vždy máme po zápase takovou pachuť něčeho," litoval kouč.