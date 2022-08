Trpišovský: Nečekal bych, že to řeknu, ale je to ještě trochu víc než Sevilla

Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský staví postup do skupiny Evropské konferenční ligy přes Raków Čenstochová díky brance v nastavení prodloužení ještě o trochu výš než památný triumf 4:3 po prodloužení nad Sevillou z března 2019. Šestačtyřicetiletý kouč si oddychl, že o vítězi dvojzápasu nemusel rozhodovat penaltový rozstřel. Vítězný gól Ivana Schranze označil za vysvobození.

Před třemi a půl lety Slavia postoupila v osmifinále Evropské ligy přes Sevillu díky gólu ze 119. minuty, proti Rakówu rozhodl Ivan Schranz ještě o dvě minuty později. Pražané proti polskému soupeři odvrátili hrozbu podzimu bez pohárů a na evropské scéně si zahrají skupinu pošesté za sebou.

"Vím, že to bude znít hrozně. Po Seville jsem říkal našim šéfům, že víc už zažít nemohou - ve 119. minutě postupový gól se Sevillou na severní tribunu. Ale tohle je pro mě ještě trochu víc než Sevilla," řekl Trpišovský na tiskové konferenci po vítězství 2:0 nad Rakówem.

"Ten zápas nám tehdy zajistil čtvrtfinále, ale tohle je postupový gól do skupiny. Je to obojí nádherné, těžké říkat, co je víc. Ale dnešek je víc proto, že to pro nás znamená podzim v pohárech. Nikdy bych nevěřil, že to řeknu a jsem z toho sám překvapený," dodal Trpišovský s úsměvem.

Připustil, že letošní kvalifikace byla pro Slavii mimořádně psychicky náročná. Na rozdíl od předchozích sezon si totiž Pražané nemohli dovolit žádná zaváhání a museli přejít přes všechny tři soupeře. Postupně vyřadili gibraltarský St Joseph's, Panathinaikos Atény a Raków.

"Každá kvalifikace měla svoje specifika. Jednu nám šlo s Kluží o skupinu Ligy mistrů, jednou jsme na hřišti Midtjyllandu přišli v závěrečných 10 minutách o Ligu mistrů. Ale je pravda, že teď se hrálo o to, zda vůbec budeme ve skupině. O dalších minimálně šest zápasů pro klub, na které mohou lidé přijít. Máme hodně nových hráčů a potřebujeme, aby hráli takové zápasy," řekl Trpišovský.

"Šlo o hodně, bylo to náročné i tím průběhem dvojzápasu (s Rakówem). Museli jsme si tu skupinu fakt zasloužit. Přejít přes Panathinaikos a Raków, dva skvělé týmy, bylo strašně složité. Ty dva zápasy proti Rakówu byly těžší než některé další, které jsme za poslední roky v Evropě odehráli," doplnil Trpišovský.

Byl rád, že nedošlo na penalty, na které se při zápasech často ani nedívá. "V posledních šesti minutách bylo vidět, že už toho máme opravdu plné zuby. Závěr byl strašně rozkouskovaný. Když padl gól, nevím, zda jsem měl větší radost, že jsme blízko postupu, nebo že nebudou penalty," uvedl Trpišovský.

"Od 118. minuty jsem si to už v hlavě promýšlel, lítali mi v hlavě možní exekutoři. Nakolik to rozhodneme nebo necháme na nich. Taky mám v sobě takový pocit, že většinou domácí týmy nezvládají penaltové rozstřely. Neměl jsem z toho prostě dobrý pocit. Máme strašnou radost, ten gól byl velkým vysvobozením. Jsem také rád, že to rozhodl gól a ne loterie penalt," doplnil.

Do skupiny by si přál ostrovní tým. "Rychle jsem to prolítl a doufám, prosím, ať už jednou vyjde Irsko. Strašně se tam chci podívat a vždy mi to uteče. V kvalifikaci mi to sebral gibraltarský tým. Strašně moc bych chtěl Shamrock," uvedl Trpišovský.

Postup do skupiny podle něj znamená, že Slavia zřejmě odolá nabídce belgického Genku na aktuálně zraněného útočníka Yiru Sora. "Tím, že jsme postoupili dál, je to pro mě bezpředmětné. Je to klenot, který se musí dát zdravotně do kupy a ukázat se zase v Evropě. Je na něj výborná nabídka, ale pro mě je nesmysl prodávat hráče po půl roce ve Slavii, když není v topu. Má mnohem větší hodnotu, než kde momentálně jsme. Je pro nás rozdílový hráč směrem nahoru. Doufám, že zůstane a že zase bude řádit," řekl Trpišovský.