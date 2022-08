Trpišovský: Nebudeme bránit, Panathinaikos bude v odvetě mnohem nebezpečnější

Atény - I když fotbalisté Slavie vstoupí do čtvrteční odvety 3. předkola Evropské konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény s náskokem 2:0 z domácího utkání, podle trenéra Jindřicha Trpišovského se nebudou soustředit na bránění výsledku. Kouč Pražanů očekává mnohem těžší zápas než před týdnem.

"Jsme tým, který se snaží hrát ofenzivně. Je pro nás přirozenější hrát konstruktivně a být silný na míči. Nejsme tým, který si umí stoupnout a bránit. Panathinaikos má skvělé mužstvo, to dokázal v zápasech s Leverkusenem, Olympiakosem Pireus nebo PAOK Soluň. Uvědomujeme si, jak silný soupeř a silné individuality nás čekají," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konference.

"Panathinaikos bude ve druhém zápase mnohem nebezpečnější, odveta nás prověří. Musíme se soustředit hlavně na ofenzivu a mít tým vyvážený. Důležité budou vstupy do poločasů. Také chování a kvalita v pokutovém území, jak v našem, tak u soupeře," doplnil kouč českého vicemistra.

Tým chystá na bouřlivé prostředí, které by mělo na stadionu Panathinaikosu s kapacitou 16 tisíc diváků panovat. "Myslíme na to. Příprava na tyto zápasy bývá detailnější i na případné věci, které budou v zápase. Je třeba větší komunikace. Hodně se o tom bavíme, že si budeme muset posílat informace přes sebe. Důležití jsou pak hráči nejblíže u střídačky, je potřeba předávat věci po hráčích do středu hřiště a na druhou stranu," poznamenal Trpišovský.

Ze zdravotních důvodů zůstali v Praze středopolař Lukáš Provod a křídelník Ewerton. Zranění z nedělního ligového utkání se Zlínem (4:1) si odnesli i další záložníci Petr Ševčík a Moses Usor, kteří ale s týmem do Řecka odcestovali.

"Moses Usor v pondělí netrénoval, včerejší trénink ale absolvoval. Věříme, že bude v pořádku. Petr Ševčík včera netrénoval, místo zranění je hodně bolestivé. Uvidíme na předzápasovém tréninku, rozhodne se ve čtvrtek po rozcvičení. Usor bude na 100 procent, u Petra je to 50 na 50," podotkl Trpišovský.

Nejistý je i start útočníka Yiry Sora, jenž chyběl v posledních zápasech. "Příslib je, že bude na část zápasu připraven. Bude to spíše otázka prahu bolesti a co bude chtít riskovat. Doléčený není, ale chce hrát a být připravený. Uvidí se až po předzápasovém tréninku, co to udělá," prohlásil Trpišovský.

Při absenci obránce Eduarda Santose, který byl v domácím utkání vyloučen, kouč stále váhá nad druhým stoperem. "První zápas jsme zvládli do defenzivy dobře. Byl ale jiný povrch, jiný startovací režim zápasu a jiná atmosféra. Fungovalo nám to. Soupeř bude chtít něco změnit a bude z toho vycházet. Jeden úhel pohledu je, že nám něco vycházelo a nabízí se, abychom to jen typologicky upravili. Druhá věc je, že Tomáš Holeš s tím má (s pozicí stopera) velké zkušenosti. Hodně rozhodne stav Petra Ševčíka, od toho se to bude odvíjet," doplnil Trpišovský.