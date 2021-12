Trpišovský: Na to, čím jsme si od léta prošli, jsme podzim zvládli velmi dobře

Ostrava - Podle trenéra Jindřich Trpišovského fotbalisté pražské Slavie zvládli podzimní část sezony s ohledem na to, čím si prošli a jaké hráče postrádali, velmi dobře. Těší ho, že obhájce titulu vede o bod ligovou tabulku a zůstává ve hře i v Evropské konferenční lize a domácím poháru. V jarní části podle Trpišovského rozhodnou především venkovní zápasy.

"Potvrdilo se to, co jsem říkal někdy v srpnu nebo září, že se tým bude postupně zlepšovat. Za mě jsme podzim s ohledem na to, co nám chybí za hráče, zvládli dobře. Základní sestava je samozřejmě skvělá, ale kdybychom měli více hráčů, mohli bychom někdy třeba jinak reagovat v zápasech," řekl Trpišovský na tiskové konferenci po divoké remíze 3:3 v 19. ligovém kole v Ostravě.

Jeho tým v létě nezvládl kvalifikaci Ligy mistrů ani Evropské ligy a musel se spokojit s méně prestižní Evropskou konferenční ligou, v níž z druhého místa ve skupině postoupil do jarní vyřazovací fáze. Pražany v průběhu podzimu trápila rozsáhlá marodka především v defenzivě, kde chybělo několik stoperů a kapitán Jan Bořil. Ve středu obrany oproti původním plánům hráli Aiham Ousou s Tarasem Kačarabou.

"Když si vezmu, čím vším jsme si od léta prošli, tak jsme stále ve třech soutěžích a o bod první v lize... Rány, které nás stíhaly létem počínaje, zvládl tým dobře i zásluhou vnitřní jednoty. A také díky některým hráčům jako Aiham Ousou, Taras nebo Mandy (brankář Aleš Mandous)," poznamenal Trpišovský.

"Podzim jsme dohrávali s úplně jiným složením, než jsme si v létě mysleli, že budeme dohrávat. Postupně se nám vraceli někteří reprezentanti jako Lukáš Masopust nebo Tomáš Holeš. Od té doby, co se nám do sestavy vrátil Holeš, jsme dnes v lize dostali snad první góly. Nebyl to jednoduchý půlrok. Když všechny ty věci sečtu, ukázalo nám to, s kým můžeme počítat více nebo méně. A urychlilo to některým hráčům pozici v kádru, třeba Danu Samkovi," doplnil Trpišovský.

Slavia má v tabulce náskok bodu na druhou Plzeň a tří bodů na třetí Spartu. "Uvidíme, jak se týmy promíchají, pohyby v kádrech ale budou asi minimální. U nás je příslib toho, že by se nám mohli vrátit někteří hráči. Zase jsme ve třech soutěžích," přemítal Trpišovský.

"Důležitý bude vstup do jara, pak vzájemné zápasy, postavení v tabulce směrem do nadstavby. Myslím, že klíčové ale budou hlavně zápasy venku. Týmy jsou silné doma, což ukazují. Rozhodovat budou vzájemné a venkovní zápasy. Třeba tady na Baníku všechny tři první týmy remizovaly," poznamenal Trpišovský.