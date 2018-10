Petrohrad - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský měl po porážce 0:1 v druhém utkání skupiny Evropské ligy v Petrohradu divný pocit. Na jedné straně byl hrdý na to, jakým způsobem Pražané ruského favorita přehráli a přestříleli, ale litoval, že nezískali tři body, které si podle něj zasloužili.

"Myslím, že tým může být celkově spokojený a hrdý na to, co předvedl na hřišti. Po všech stránkách to byl od nás vyspělý, komplexní výkon. Bohužel bez toho nejdůležitějšího - prosadit se v koncovce a dát nějaký gól. To jediné si můžeme vyčítat, to nás stálo body," řekl Trpišovský na tiskové konferenci, kde se za výkon dočkal velkého potlesku od ruských novinářů.

"Pocit je rozporuplný, divný, nemáme nic, možná jen dobrý pocit z výkonu. Kdybychom získali tři body, které jsme si zasloužili, byli bychom na tom lépe. I bod by hodně měnil, každý výsledek tabulku hodně mění. Ale jsem rád, že se naši hráči dokázali takhle prezentovat na mezinárodní úrovni," dodal.

Jeho tým favorita přestřílel 24:7, z toho jedenáctkrát mířil mezi tyče. Miroslav Stoch v první půli trefil břevno. "Troufnu si říct, že první i druhý poločas jsme byli lepším týmem. Měli jsme spoustu střel a hodně z nich volalo po gólu. U střely Stocha rozhodovaly možná dva tři centimetry, skvělá byla střela i Pepy Hušbauera. Točila se od gólmana, to byl klíčový zákrok brankáře," mínil Trpišovský.

"Zase ale největší šanci zápasu si vypracoval Zenit a proměnil ji. Hraje se na góly a Zenit z první šance dal gól. Ukázal, že je zkušeným týmem, který dokáže dovést takový zápas k vítězství," konstatoval Trpišovský.

V 80. minutě rozhodl po brejku střídající Alexandr Kokorin. "Kokorin, který přišel do zápasu na pozici podhrotového hráče, se dostal mezi naši obranu a dokázal to vyřešit. Zbytečná ztráta míče v době, kdy jsme byli v ofenzivním postavení. Náběh jsme měli zachytit. Zenit potrestal možná jedinou chybu, kterou jsme v defenzivě udělali," litoval Trpišovský.

Od začátku postavil do útoku při absenci hrotových hráčů mladíka Jana Matouška, který si odbyl pohárovou premiéru v základní sestavě. V 53. minutě střídal. "Trošičku se pral s nervozitou, poprvé asi narazil v obraně na takhle vyspělé hráče. Ale základní úkol, který měl, trhat obranu a vytvářet prostor pro záložní řadu, splnil," uvedl kouč.

"Ke konci poločasu měl dobrou pozici k zakončení, ale chytil to gólman. Škoda individuální akce na začátku druhé půle, mohl jít ještě dál a vylepšit pozici, nebo najít Stocha. Střídání přišlo z fyzických důvodů, už jsme byli domluveni o poločase, že půjde ještě deset dvanáct minut druhé půle naplno a pak sáhneme ke střídání," dodal Trpišovský.

Kapitánskou pásku dnes svěřil netradičně Tomáši Součkovi. "Kapitán Milan Škoda je zraněný, máme místo něj tři zástupce a Souček je jedním z nich stejně jako Hušbauer a Zmrhal. V lize je kapitánem většinou Hušbauer a asistenty točíme. Chceme ale našim odchovancům dopřát takovýhle zápas s kapitánskou páskou, proto dnes Souček a brzy bude v pohárech kapitánem Zmrhal," uvedl Trpišovský.