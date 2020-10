Trpišovský marně žádal rozhodčího, ať se jde podívat na video

Herning (Dánsko) - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský v odvetě 4. předkola Ligy mistrů na půdě Midtjyllandu marně žádal rozhodčího Damira Skominu, aby se před zahráváním klíčové opakované penalty šel ještě sám podívat na záznam. Slovinský sudí věřil videorozhodčímu a kvůli tomu, že hostující gólman Ondřej Kolář předčasně opustil brankovou čáru, nechal pokutový kop zahrávat znovu. Alexander Scholz už nezaváhal, otočil stav a Pražané nakonec prohráli 1:4. Do skupiny po domácí bezbrankové remíze nepostoupili.

"Ptal jsem se rozhodčího, jestli by nebylo v takové situaci lepší se jít podívat na video. Odvětil mi, že to je záležitost VARu. Vysvětloval mi, že věří videorozhodčímu. Já mu říkal, že se na zápas připravujeme 14 dní a je to pro nás extrémně důležité, jestli by se tedy nemohl jít podívat. On říkal, že ne, že má videorozhodčího," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konference.

Podle něj mohl rozhodčí na opačné straně o chvíli později za stavu 2:1 odpískat penaltu i za zákrok na slávistu Jana Kuchtu. "Kluci tady naběhají 13 kilometrů a on se v takové situaci ani nejde podívat na video. Pokud navíc tuhle věc tak rozpitvávali, nechápu, že se neřešilo držení Kuchtiče na druhé straně. Nebyl to žádný velký faul, v kontextu toho prvního rozhodnutí se to ale pískat mělo," podotkl Trpišovský.

Připustil, že penaltu si slávisté zavinili sami. Ibrahim Traoré v 79. minutě odvrátil míč jen za sebe vysokým obloukem, který dopadl na ruku Tomáše Holeše. "Do té penaltové situace jsme se samozřejmě bohužel dostali sami. Ibra nám šel pomoci s držením míče. Samozřejmě o své chybě ví a je mu to nesmírně líto, byl to nešťastný moment," podotkl Trpišovský.

Čeští šampioni podřídili postupu vše. Kvůli tomu, aby snížili možnost nákazy koronavirem, dokonce byli v posledních týdnech odloučeni od rodin. "Zpětně musím poděkovat rodinám hráčů, co museli podstoupit a vydržet. Ta frustrace je obrovská. Za to, co jsme pro to udělali a podstoupili, je to kruté," prohlásil bývalý kouč Žižkova a Liberce, který vloni Slavii dovedl podruhé v historii a poprvé od roku 2007 do skupiny Ligy mistrů.

Letos Pražané jeden z hlavních cílů nesplnili a budou hrát jen skupinu Evropské ligy. "Není nic horšího, než že šest minut před koncem Koli chytí penaltu, jdeme do útoku a pak se stane tohle. Jsme s těmi hráči pět let a takhle jsem je ještě neviděl. Je těžké se s tím vyrovnat. Dostali jsme ránu, můžeme si o tom povídat, co chceme, už to ale nezvrátíme," konstatoval Trpišovský.

"Nic se s tím už udělat nedá, nikdo už se k tomu vracet nebude, je to historie. Čeká nás liga a Evropská liga. V Evropské lize chceme pokračovat i na jaře a být v kontaktu s českou špičkou. Snad už nikdo neodejde a přijde jeden hráč, který bude atakovat základní sestavu. My teď nutně potřebujeme posily, pokud chceme naplnit ambice, které tým má. V neděli hrajeme zápas v Ostravě a musíme ho zvládnout, abychom na tohle zapomněli. To je jediný lék," dodal.