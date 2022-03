Trpišovský: Máme nyní 14 hráčů do pole, i tak chceme navázat na poslední výkony

Praha - Fotbalisty Slavie před čtvrtečním úvodním utkáním osmifinále Evropské konferenční ligy s Lincem trápí absence. Trenér Jindřich Trpišovský má z nejrůznějších důvodů aktuálně k dispozici jen 14 hráčů do pole, nicméně věří, že ještě další dva se dají dohromady. Kouč červenobílých chce vyrukovat s hodně ofenzivní hrou, vstřelit branky a vytvořit si příznivou pozici do venkovní odvety v příštím týdnu.

Slávisté řeší problémy především v obraně. Kvůli trestu za žluté karty vypadli Oscar Dorley s Tarasem Kačarabou a Davidové Hovorka s Juráskem zase nejsou na pohárové soupisce. Po nedělním vítězném derby se Spartou (2:0) má potíže ofenzivní univerzál Yira Sor a kvůli zranění v posledních zápasech nehráli Petr Ševčík s Lukášem Masopustem.

"Momentálně máme k utkání 14 zdravých hráčů do pole, věřím, že jich bude 16. Věřím, že nás ještě někdo doplní. Jsou tam karetní tresty, hráči, kteří nejsou na soupisce, a někteří zranění hráči. Včera nemohl absolvovat trénink Sor, který cítí následky po střetu s Krejčím v derby. Věřím, že na čtvrtek bude připraven. Je tam spousta otazníků, které snad do zítra vyřešíme," uvedl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Nějaká změna v sestavě z personálních důvodů bude. Kdybychom byli komplet a mužstvo rozjeté tak, jak je, tak se do něj zase tolik nesahá. O složení obranné čtyřky máme jasno. Řešíme jeden post ve středu pole, kde máme dva kandidáty. I tím, kteří hráči nám vypadli v defenzivě, je možné, že ve středové řadě nastoupí hráč, který tam doteď nehrál. Uvidíme zítra dopoledne po rozcvičení, s kým budeme moci počítat," doplnil Trpišovský.

Navzdory problémům se složením sestavy věří, že jeho svěřenci navážou na poslední povedené výkony. Červenobílí v neděli zvítězili v ligovém derby nad Spartou 2:0 a vyhráli šest soutěžních utkání po sobě.

"Budeme se soustředit na svoji hru, na to, co se nám dařilo v posledních zápasech. Na některé vazby mezi hráči, které nám teď fungují. Nechceme to úplně rozbít. Chtěli bychom hrát hodně aktivně a ofenzivně a vytvořit si dobou výchozí pozici pro druhý zápas. Chceme dát góly a dostat soupeře do situací, které mu nebudou vyhovovat," řekl Trpišovský.

LASK v rakouské lize po základní části skončil až osmý a nečekaně bude hrát nadstavbovou skupinu o udržení. V Evropské konferenční lize ale suverénně ovládl skupinu a v 10 zápasech této pohárové sezony je neporažen.

"LASK je hodně houževnatý a hodně důrazný v osobních soubojích. Bereme v potaz nejen to, že v Evropě dostali minimum gólů, ale i to, že datově jsou v rakouské lize v řadě údajů na druhém nebo třetím místě. Postavení v tabulce neodpovídá kvalitě týmu. Viděl jsem jejich poslední domácí zápas se Salcburkem a odehráli ho skvěle," uvedl Trpišovský.

Očekává úplně jiný typ zápasu než v předchozím kole, v němž Slavia vyřadila po dvou výhrách 3:2 Fenerbahce Istanbul. "Je to hodně houževnatý tým, úplně opak ve všem oproti Fenerbahce, které spoléhalo na individuální dovednosti hráčů. LASK spoléhá na organizaci hry, týmovost. Hrají mnohem líp v zápasech se silnějšími soupeři, v nichž nemusejí tolik tvořit. Měli problémy, když museli hrát do plné obrany. I proto si myslím, že jim zítřejší zápas bude vyhovovat. Myslím, že v tom zápase nebudou mít nějaké stopy z domácí soutěže," přemítal Trpišovský.

V přípravě na LASK využil i dánského záložníka Madse Emila Madsena, který přišel do Slavie v létě právě z Lince. "Mads nám hned po losu říkal, že je to těžký soupeř. Je hodně podobný tomu, co praktikují týmy v české lize. Samozřejmě jsme se bavili o jeho poznatcích vůči některým hráčům i o tom, že trenérem Lince je předchozí asistent, který tam působil. Madsova koncentrace a motivace je velká, i proto zvažujeme, že bychom ho použili. Ale k jeho smůle je teď největší přetlak na jeho postech ve středu pole," dodal Trpišovský.