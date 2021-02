Trpišovský má obavy z odchodů hráčů, Rodgers se ho ptal na Simu

Leicester (Británie) - Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský má po čtvrteční výhře 2:0 v Leicesteru a nečekaném postupu do osmifinále Evropské ligy obavy, aby v létě další hráči neodešli do Anglie. Soupeřova kouče Brendana Rodgerse zaujal například devatenáctiletý křídelní hráč Abdallah Sima. Vloni z týmu českého mistra zamířili do Premier League záložník Tomáš Souček a obránce Vladimír Coufal, kteří si úspěšně vedou ve West Hamu.

"Obávám se hodně. Bavili jsme se o tom se Sukem (Součkem) a Cufem (Coufalem) už asi měsíc zpátky. Suk říkal: 'Vy jste takové blázni, znám vás, že se na ně připravíte a dokážete je vyřadit. A jestli je vyřadíte a hráči s anglickým týmem ukážou, co umí, bude v létě výprodej'. A smál se," řekl při on-line konferenci Trpišovský.

"Já mu říkal, že do West Hamu už ne, že tam už jich je hodně. Umím si představit, že o některé hráče, když ukázali v těch zápasech nějakou kvalitu, zájem bude. Umím si představit, že kluby se na hráče dívají. Myslím, že léto zase bude pro nás na přestupovém trhu složité. Samozřejmě je otázka, co covid nebo Euro, těch vlivů bude víc," dodal Trpišovský.

Zájem může být o talentovaného Senegalce Simu, který teprve v průběhu podzimu začal nastupovat v A-týmu, přesto se dělí o vedení ve střelecké tabulce české ligy. V Leicesteru gólem na 2:0 pojistili postup poté, co otevřel skóre Lukáš Provod.

"My jsme se Slavií hráli i Ligu mistrů, s Barcelonou, Dortmundem. Ale většinou soupeři hodně obdivovali spíše týmovou hru než individuality kromě Suka nebo (brankáře) Ondry Koláře. Teď jsou tady zajímavé i individuality. Trenér domácích, který se choval fantasticky, se mě už před prvním zápasem ptal na Simu, že je to fantastický hráč. Teď říkal, že je hodně překvapen z kvality Slavie, týmové i individuální," řekl Trpišovský.

"Budu jen rád, když se sem kluci dostanou. Ale budu raději, když odejdou za částky, které Slavii pomůžou. Protože my do rozpočtu vždy nějaké peníze potřebujeme, abychom kádr doplnili. Pokud někdo odejde, doufám, že to zase nebude za šest milionů eur (jako Coufal) a přitom pak bude hrát stabilně Premier League. Myslím, že ti kluci, kteří už jsou v Anglii, ukázali, že ji hrát můžou a velice dobře. Když by do Anglie zase nějaký hráč od nás odešel, jsem si jistý, že by se adaptoval stejně jako ti dva předchozí," dodal.

Jeho svěřenci navázali na postup do osmifinále Evropské ligy z před dvou let, kdy vyřadili Genk. Následně zdolali Sevillu a vypadli až ve čtvrtfinále s Chelsea. "Tým je jiný. Spousta hráčů z toho týmu teď hraje v zahraničí nebo Premier League. Pro mě je neuvěřitelné dívat se na některé kluky ze současného týmu. Ondra Lingr, který loni hrál s Karvinou o bytí v lize a dnes běhá na Leicesteru. David Zima, který před rokem a čtvrt hrát třetí ligu a teď odehrál dva skvělé zápasy na Vardyho. Ondra Kúdela, kterého jsme si brali do Liberce po konci v Mladé Boleslavi," řekl.

"Sima, který k nám přišel loni z Táborska z druhé ligy. Lukáš Provod k nám přišel po asi šesti ligových startech. Jsem hrozně rád i za Alexandera Baha, kterého jsem přesvědčil, že krok do Slavie je pro něj dobrý. Nebylo jednoduché ho přimět do angažmá v české lize. Řekl jsem mu, že si jednou může zahrát v Anglii, ale nečekal jsem, že to bude tak brzy. Tým je teď typologicky i mentálně jiný. Nechci poměřovat, který je lepší, i s tím prvním jsme dosáhli velkých výsledků," dodal bývalý liberecký trenér.