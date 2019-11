Trpišovský: Klobouk dolů před týmem, mačkali nás jak citron

Barcelona - Trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský složil svým svěřencům za nečekanou remízu 0:0 v Barceloně velkou poklonu. Podle kouče měli čeští šampioni ve čtvrtém utkání základní skupiny Ligy mistrů na věhlasném stadionu Camp Nou také hodně štěstí, když přečkali řadu šancí katalánského favorita.

"V některých fázích zápasu jsme byli víc bez balonu, než jsme chtěli, a domácí předvedli obrovskou kombinační sílu. I když jsme udělali maximum a hráči se vydali obrovským způsobem fyzicky, psychicky i fotbalově, tak jsme v některých fázích tahali za kratší konec a trošku jsme měli i sportovní štěstí, které nám chybělo v prvním utkání s Barcelonou," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Doma jsme podali velice dobrý výkon a prohráli jsme (1:2), tady to od nás nebylo úplně stoprocentní nebo tak kvalitní výkon a paradoxně máme bod. Je to klasický fotbal, který nepřirozeně dává a bere. Ale samozřejmě klobouk dolů před celým týmem, že jsme neprohráli, nedostali branku a že se hráči dokázali vymáčknout k takovému nasazení a výkonu v některých fázích," dodal třiačtyřicetiletý kouč.

Jeho svěřenci předvedli v Barceloně několik zajímavých akcí, přestože ani jednou nevystřelili na branku. "V přechodové i fotbalové fázi jsme dokázali být velice nebezpeční. Na druhou stranu si potřebujeme přiznat, že někdy nás domácí mačkali jak citron a přežili jsme to vůli, nasazením hráčů a tím, že jsme byli ve správný čas na správném místě. Obrovská pochvala a poklona našim hráčům, co tady dokázali předvést proti takovému týmu a takovým hráčům," ocenil Trpišovský.

Duel na Camp Nou byl pro něj osobně výjimečný. "Celý život jsem se díval na El Clásica, vidíte střídačky, stadion, ochozy a tunel, kde nastupují hráči. Je to zvláštní pocit se v těch prostorách pohybovat a vidět to na vlastní oči. Je to dar, který jsme dostali, a odměna za to, co jsme podstupovali poslední dva roky. Pro mě osobně neskutečný zážitek, na který určitě budu vzpomínat, protože tohle je chrám fotbalu," prohlásil.

Slávisté ani ve čtvrtém zápase skupiny Ligy mistrů nezklamali a drželi krok s favoritem. Přesto mají na kontě jen dva body za venkovní remízy s Interem Milán (1:1) a Barcelonou a ve skupině F jsou poslední. "My se hráčům snažíme vtloukat do hlavy, že když budeme fyzicky a psychicky pracovat, budeme soudržní, týmoví a všichni se tomu podřídí, tak i takovým týmům můžeme konkurovat. Neříkám pravidelně porážet, ale pokoušet se ty zápasy odehrát se zdviženou hlavou, což bylo i teď," uvedl Trpišovský.

"Samozřejmě vnímám, že soupeř trefil břevno, neuznali mu gól a Ondra Kolář měl tři čtyři skvělé zákroky. Okénka se otevřou, ale myslím, že aktivní výkon vždycky vede k tomu, že máte víc šancí bodovat, než když jste pasivní," doplnil rodák z Prahy.

Slávisté udrželi teoretickou naději na postup do osmifinále před klíčovým domácím utkáním s Interem, které se v Praze uskuteční 27. listopadu. "Chceme pokračovat na jaře a první krok k tomu bude nejbližší domácí zápas s Interem. Tam se o všem rozhodne," řekl Trpišovský.