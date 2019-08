Trpišovský: K postupu musíme v odvetě podat mnohem lepší výkon

Kluž (Rumunsko) - Přestože fotbalisté Slavie v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů v Kluži zvítězili 1:0 a udělali výrazný krok k postupu, trenér Jindřich Trpišovský ještě blízkost vysněné základní skupiny zdaleka necítí. Pražané podle něj budou muset podat v domácí odvetě příští středu mnohem lepší výkon, aby přes rumunského šampiona přešli.

"Vůbec necítím, že je to blízko. Myslím, že to bude ještě strašně těžké. Dnes nám to ten zápas ukázal. Byl hodně vyrovnaný, takový 50 na 50. Ukázalo se, že oba týmy jsou nesmírně kvalitní, že budou rozhodovat určité maličkosti a detaily, možná i kousek sportovního štěstí. Výsledek dopadl velice dobře, ale k tomu, abychom postoupili, musíme v odvetě podat mnohem lepší výkon," řekl na tiskové konferenci Trpišovský po vítězství, které zajistil v 28. minutě po signálu z rohu gólem Lukáš Masopust.

Kluž je podle kouče venku možná lepší než doma, což ukázala výhrou 4:3 v odvetě 3. předkola na půdě Celticu Glasgow. "Kluž bude mít výhodu toho, že bude hrát uvolněně. Je to tým, který dal čtyři góly na hřišti Celticu, dva na půdě Maccabi Tel Aviv. Řekl bych, že hrají venku ještě líp než doma. Kluž v podobné pozici (po remíze 1:1) jela na Celtic, nikdo jí nevěřil. Dokážou velké věci," uvedl Trpišovský.

"Myslím, že je to zhruba stejné, jako to bylo před dnešním zápasem. Čeká nás ještě jeden zápas a v něm se může stát cokoliv. Bude strašně záležet na mentálním rozpoložení, jak to kdo unese. Nahrává nám samozřejmě výsledek, že budeme mít domácí prostředí, ale soupeř je prostě dobrý. Kluž je zkušené mužstvo, bylo vidět, jak jsou silní mentálně," podotkl Trpišovský.

Slávisté podle něj odehráli v Rumunsku zápas dvou rozdílných poločasů. "My jsme do utkání líp vstoupili, odehráli jsme velice slušnou první půli. Na to, jak dobře jsme odehráli první poločas, jsme z něj vytěžili minimum šancí a dobrých pozic. Projevila se na nás tíha okamžiku, na domácích byla vidět zkušenost s takovými zápasy. Z tlaku, který jsme měli, jsme toho v poslední třetině hřiště málo vytěžili," uvedl kouč.

"Ve druhém poločase byli zase lepší domácí. Šlo o souběh více věcí. Jednak hrál velice dobře střídající Rondón, my jsme navíc přestali mít dobrý pohyb. O půli jsme řešili i hodně zdravotních problémů. Davidu Hovorkovi se motala hlava, Nico Stanciu měl bouli na hlavě," doplnil Trpišovský.

Vyzdvihl brankáře Ondřeje Koláře, který v 79. minutě chytil penaltu. "Ondra byl skvělý, byl to z jeho strany komplexní výkon. Hra nohama, za obranou, chodil si pro balony při standardkách, ze kterých Kluž dává padesát nebo šedesát procent gólů. Pak nám samozřejmě pomohl hlavně při té penaltě," dodal Trpišovský.