Trpišovský: Jestli chceme pokračovat na jaře, musíme vyhrát

Praha - Podle kouče Jindřicha Trpišovského si fotbalisté Slavie zasloužili v předchozích čtyřech zápasech Ligy mistrů získat více než dva body. Je mu jasné, že pokud chtějí v pohárech vydržet do jarní části, musejí ve středu v 5. kole porazit Inter Milán. Druhý tým italské ligy má ale podle něj lepší formu než v prvním vzájemném duelu na úvod skupiny, který skončil 1:1.

"Na to, jaké výkony kluci předváděli, máme bodů málo. To si při vší skromnosti troufnu říct. Hlavně doma jsme prohráli dva zápasy, které jsme prohrát nemuseli. Na Interu jsme dostali gól na 1:1 v nastavení. V Barceloně jsme zase měli trochu štěstí. Mrzí, že když jsme odehráli čtyři velice dobré zápasy, tak nemáme vítězství. Minimálně jeden zápas jsme měli vyhrát," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Když chcete postoupit ze skupiny, kde jsou čtyři týmy a dva postupují, musíte vyhrávat. To nás zatím limituje. Jestli chceme být úspěšní a pokračovat na jaře v Evropě dál, musíme zítra vyhrát. Věříme, že když budeme mít zase správné nastavení, naturel, kvalitu a intenzitu, tak tentokrát šance, které si vytváříme, proměníme," dodal kouč.

Pražané ztrácí z poslední příčky na Inter dva body a v případě výhry se dostanou na třetí místo, které znamená účast v jarní fázi Evropské ligy. "Jediné, co mě zajímá, je, abychom zítra vyhráli. Je to poslední domácí zápas ve skupině, doma jsme ještě nezískali ani bod. Teď mě nezajímá ten druhý zápas Barcelony s Dortmundem ani to, co bude potom. Chceme vyhrát zápas v Lize mistrů doma. To je jediné, co mě motivuje. Víme, že jsme první dva zápasy doma prohráli, chceme za každou cenu vyhrát, to pro nás bude největší odměna," uvedl Trpišovský.

Slávisté v úvodním duelu v Miláně vedli 1:0 po gólu Petera Olayinky a inkasovali v nastavení. "Když vezmu v potaz poslední zápasy Interu, všichni vidí, že posun ve hře je velký. Není to Inter ze začátku sezony, stupňují intenzitu své hry, jsou kompaktnější. Progres v pracovitosti hráčů a defenzivě je veliký. My jsme s nimi hráli na začátku sezony, nyní mají hru zejména do defenzivy mnohem propracovanější. Skvěle napadají, v Dortmundu předváděli zejména v prvním poločase výborný presink. Troufnu si říct, že budou lepší a lepší," řekl Trpišovský.

Ocenil práci trenéra Antonia Conteho, který převzal Inter před sezonou. "Když jsme s nimi hráli poprvé, byl tam trenér dva měsíce, teď je to pět měsíců. Už teď ukazuje, co všechno může Interu přinést. Pro mě je mezi pěti nejlepšími trenéry na světě, hodně jsem se od něj inspiroval, když byl ještě v Chelsea. Je hrozně náročný, odvážný, všude si jde za svým. Pro Inter skvělá volba," podotkl Trpišovský.

Inter má problémy s marodkou, na kterou naposledy přibyl záložník Nicoló Barella, jenž skóroval v prvním vzájemném duelu. "V posledních zápasech patřil k nejlepším hráčům Interu, než se zranil, hrál skvěle. Sensi a on jsou typologicky odlišní od ostatních záložníků Interu. Zranění mu nepřejeme, je to pro něj menší sportovní tragédie. Myslím si, že když se člověk podívá na sestavu Interu, určitě nebudou slabší, akorát budou mít ve středu hřiště jinou typologii hráčů," řekl Trpišovský.