Trpišovský: Jednání o Krmenčíkovi probíhají, Sinyan je prioritou léta

Aigen (Rakousko) - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského fotbalová Slavia jedná s Bruggami o příchodu reprezentačního útočníka Michaela Krmenčíka, k dohodě ale zatím nedošlo. Podobná je i situace u gambijského obránce Sheriffa Sinyana z norského Molde. Úřadující ligový mistr si čerstvě vyhlédl ještě další případnou zahraniční posilu, kterou Trpišovský nejmenoval.

Krmenčík, který s reprezentací startuje na probíhajícím mistrovství Evropy, už před pár dny uvedl, že je v kontaktu nejen se Slavií, ale i se Spartou. "Michal projevil velký zájem vrátit se do Čech. Je to vápnový útočník, my trenéři věříme, že v něm dřímá ještě větší potenciál, než třeba zatím ukázal. Já ho znám od 18 let. Kdysi jsem ho chtěl na hostování do Viktorky Žižkov, potom byl na spadnutí jeho přestup do Liberce. Nakonec tehdy zůstal v Plzni," řekl Trpišovský v on-line rozhovoru z rakouského Aigenu, kde je tým na soustředění.

"Situaci sondujeme, ale naše možnosti jsou hodně omezené. Bruggy mají velké požadavky, které nemůžeme akceptovat. Jednání probíhají, pokud to bude schůdné, budeme rádi, když to dopadne," dodal Trpišovský.

Krmenčíka, který má v Bruggách smlouvu do roku 2023, chtějí Pražané i proto, kdyby v budoucnu odešel z Edenu útočník Jan Kuchta. "Chodí nám poptávky na hráče, kteří tu s námi jsou. Co by, kdyby. Mezi těmi hráči je i Honza Kuchta, který je zajímavý. Potřebujeme mít připravené nějaké varianty, kdyby v budoucnu odešel," řekl Trpišovský.

Dohodnutý zatím není i příchod Sinyana, o kterého Slavia velmi stojí. "Sheriff je pro nás prioritou přestupového léta. Vidíme v něm velký potenciál. Hráč k nám hrozně chce, s agentem jsme pořád ve spojení, ale klub moc není nakloněný přestupu. Řeší se to, dělá se maximum. Hráč vedení klubu řekl, že by byl rád, kdyby ho uvolnili. Jsme domluveni s hráčem na smlouvě, ale bohužel zatím dohoda mezi kluby není. Stopera potřebujeme," uvedl Trpišovský.

Jelikož Slavii hrozí, že by mohla po probíhající mistrovství Evropy přijít o některé opory, sportovní úsek se neustále poohlíží po případných posilách. "Dnes dopoledne se nám dostalo do ruky jméno jednoho hráče ze zahraničí, na kterého jsme koukali. Musím říct, že jsme z něj absolutně nadšeni. Sdílím podobné nadšení, jako když jsme poprvé viděli Alexe Baha. Měli jsme telefonát s vedením klubu a uvidíme, jestli to bude reálné nebo ne," uvedl Trpišovský. "Furt se poohlížíme, kdyby se něco stalo. Děláme si zásobu určitých hráčů, kteří by pak připadali do úvahy," dodal.

Slavia zatím v létě angažovala tři posily. Pražané získali útočníka Ivana Schranze a křídelníky Srdjana Plavšiče a Ubonga Ekpaie.