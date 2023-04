Trpišovský: Jeden z nejlepších zápasů za poslední dobu, připomínalo mi to Anglii

Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský označil dnešní pražské derby na Spartě za jeden z nejlepších zápasů české ligy, které za poslední dobu zažil. Po strhujícím šlágru 27. kola a remíze 3:3 považoval za jedinou kaňku vyrovnávací gól domácích inkasovaný na konci třetí minuty nastavení. Byl ale velmi spokojený s tím, jaký výkon jeho tým poznamenaný virózou a absencemi podal.

"Za mě po všech stránkách skvělý zápas. Padlo šest gólů, na obou stranách bylo hodně vypjatých a zajímavých momentů, skvělá atmosféra. Myslím, že to byl super fotbal. Oba týmy předvedly velké nasazení, enormní úsilí a daly do toho úplně vše, dalo se na to dívat. Druhá půle mi připomínala zápasy z Anglie, trhalo se to, bylo to nahoru dolů. Utkání řadím k tomu nejlepšímu, co jsem v lize za poslední dobu zažil," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Z takového zápasu si budeme pamatovat hlavně ten fotbal, na prvním místě jsou góly, výkony, akce. Emoce k tomu patří, to chceme, musí to ale být v nějakém přijatelném režimu. Oba týmy ukázaly, že by měla převážit pozitiva - výkon, góly, rozhodčí. Neříkám to často, hlavně v první půli k tomu ale suverénním výkonem přispěl skvělý rozhodčí," poznamenal sedmačtyřicetiletý kouč.

Jeho svěřenci na Letné vedli 2:0 a poté 3:2, náskok ovšem neudrželi a ve třetí minutě nastavení si dal vlastní branku stoper Aiham Ousou. "Samozřejmě nám pomohl první gól. Pak se nám podařilo přidat gól na 2:0. Sparta se ale po narážečce bohužel dostala do pozice, že jsme faulovali ve vápně a přišel kontaktní gól, vzápětí i gól na 2:2. I když někteří hráči chtěli střídat, zareagovali jsme skvěle. Někteří hráči nás podrželi, například Oscar a Ogbu ještě zvýšili aktivitu. Přidali se i další, měli jsme dvě slibné šance, dali jsme gól na 3:2. V závěru jsme ale nezachytili náběh po takovém křížném balonu a dali jsme si vlastní gól. To je asi jediná kaňka na tomhle zápase," uvedl Trpišovský.

Jeho tým zasáhla viróza, kvůli níž nakonec nenastoupila pětice hráčů, další tři vyřadilo zranění. Slavia měla problémy především s tím, jak složit střed pole. "Nejhorší byly dva dny zpátky, kdy jsme se báli, aby nevypadl někdo další. Když někdo zakašlal, byli jsme v panice, jestli to není další příznak. Od nějakého čtvrtečního odpoledne jsme ale drželi sestavu, která pak nastoupila, doufali jsme, že nikdo nevypadne," líčil Trpišovský.

"Kluci, co hráli, to zvládli skvěle. Bůhví, jak by to dopadlo, kdybychom nastoupili v plném složení. Nastoupili ale hráči, kteří mají skvělou kvalitu a měli na to to zvládnut. Jsem strašně spokojený hlavně s hráči, kteří nastoupili do začátku zápasu. Podali výkon na hranici možností," doplnil bývalý trenér Liberce nebo Žižkova.

Jeho svěřenci zůstali po derby tři kola před koncem základní části soutěže na druhém místě s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Spartu. "První věc je to, že máme teď příznivější vzájemné zápasy. Uvidíme, jestli to k něčemu bude. Jinak se nic nezměnilo, bodová situace zůstala stejná. Pořád je to na kontakt. Bude to boj o každý gól a výsledek, což se ukázalo teď, narazily na sebe dva skvělé týmy. Musíme venku předvádět stejné výkony jako tady, abychom vozili více bodů," řekl Trpišovský.

Vedení jsme si měli pohlídat, z výkonu si ale hodně vezmeme, prohlásil Jurečka

Fotbalisté Slavie si měli podle ofenzivního univerzála Václava Jurečky pohlídat na hřišti Sparty vedení a ve šlágru 27. kola první ligy na Letné zvítězit. Vršovičtí vedli 2:0 a 3:2, nakonec ale 305. derby skončilo výsledkem 3:3. Jurečka, který se na remíze podílel gólem a asistencí, si myslí, že Slavie si z výkonu hodně vezme, a pokud bude v podobné hře pokračovat, dotáhne sezonu do úspěšného konce.

"Červenobílí" nevyhráli venku v nejvyšší soutěži popáté za sebou a na vedoucí Spartu dál ztrácejí dva body. "Je to škoda, výhru a posun v tabulce jsme měli na dosah. Tým našich kvalit si takové vedení musí pohlídat a dotáhnout zápas do vítězného konce," citoval Jurečku klubový web.

Ve 40. minutě jeho centr na zadní tyč zakončil Ivan Schranz a hosté vedli 1:0. V 54. minutě Slavia využila špatné rozehrávky domácích a Jurečka zblízka zvýšil na rozdíl dvou branek. V ligovém ročníku si polepšil na sedm tref.

Proti Letenským se prosadil ve třetím soutěžním utkání. V závěru minulé sezony ještě v dresu Slovácka skóroval ve vítězném finále domácího poháru, loni v říjnu se pak gólem podílel na jasném ligovém triumfu Slavie 4:0.

"Jsem moc rád, že mi to tam padá. Samozřejmě bych byl šťastnější, kdyby můj gól znamenal i tři body. Po sérii výkonů, které jsme měli v posledních venkovních zápasech, tuhle remízu ale bereme. Nadstavba bude velmi zajímavá, do zbytku sezony si z tohoto výkonu hodně vezmeme," uvedl osmadvacetiletý Jurečka.

Slavia inkasovala na 3:3 ve třetí minutě závěrečného nastavení po vlastní brance Aihama Ousoua. "Takový je fotbal, může se to stát. Aiham zahrál skvělé utkání, nic mu nevyčítáme," prohlásil Jurečka.

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského se v týdnu před derby potýkali s virózou. "Na to se nechceme vymlouvat. Kádr máme široký, je tady plno skvělých hráčů. Předvedli jsme kvalitní výkon, což je důležité, protože to ukazuje sílu týmu. Když budeme v podobné hře pokračovat, dotáhneme sezonu k úspěšnému konci," dodal pětinásobný český reprezentant.