Trpišovský: Jeden z našich nejvyspělejších výkonů

Berlín - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského podali fotbalisté pražské Slavie v závěrečném šestém utkání skupiny Evropské konferenční ligy v Berlíně proti Unionu jeden z nejvyspělejších výkonů pod jeho vedením. Český šampion v přímém souboji o postup remizoval 1:1 a potřetí z posledních čtyř sezon prošel v pohárech do jarní fáze. Trpišovský označil letošní postup za možná těžší než některý z předchozích dvou. V úvodním kole vyřazovací fáze by si přál dostat Fenerbahce Istanbul.

"Po taktické stránce to byl jeden z nejlepších výkonů, co jsme podali. Proti nám hráli strašně silní ofenzivní hráči. Viděli jsme zápas s Lipskem a z Unionu šel ohromný respekt. Kromě jedné standardky si nepamatuji, že bychom se špatně rozhodli v defenzivě. Jsem ohromně spokojený, mám pocit, který jsem dlouho neměl. Někdy jsme třeba hráli i lepší fotbal, ale dnes tým uhrál přesně to, co jsme potřebovali," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Jak jsem kluky za některé venkovní výkony v Evropě káral a nebyli jsme spokojeni, tak dnes jsem na ně fakt hrdý. Nebyla to lehká situace. Vloni v posledním zápase jsme se přesvědčili, jak to bylo těžké v Leverkusenu (prohra 0:4). Dnes jsme hráli bez spousty hráčů, nastoupili jsme v jiném rozestavení, navíc na těžkém terénu. Myslím, že jsme postoupili zaslouženě. Vážím si toho o to víc, že to bylo s tak silným týmem," doplnil Trpišovský.

Slavia pod jeho vedením postoupila v pohárech ze skupiny potřetí za poslední čtyři ročníky. V minulé sezoně a v roce 2019 došla až do čtvrtfinále Evropské ligy. "Postupy se strašně těžko srovnávají. Vždy za sebou musíte nechat dva týmy. Tahle skupina byla možná i těžší než ty, které jsme hráli předtím v jiných soutěžích. Museli jsme za sebou nechat tým, který je dva roky po sobě nahoře v bundeslize. Feyenoord Rotterdam je skvělý tým a i Haifa hrála výborně. Vloni jsme postup měli po pátém kole, tentokrát až v šestém, navíc venku na půdě takhle těžkého soupeře. Strašně si toho vážím. Takhle v emocích po zápase bych asi chtěl říct, že to byl nejtěžší postup," uvedl Trpišovský.

Vzhledem k pětiobráncovému systému Unionu nasadil v Berlíně tři stopery. Ve středu obrany hrál netradičně Lukáš Masopust, který je jinak krajním bekem. "Vypadalo to, jako by se na stoperu narodil. Hledali jsme třetího stopera, Maso (Masopust) to vzal na sebe a ukázal se jako správný kapitán. Neskutečný výkon," uvedl Trpišovský.

Pochválil i autora slávistické branky útočníka Ivana Schranze, který zastoupil karetně potrestaného Jana Kuchtu. "Ivan nám dal dva podobné góly v přípravě ještě za České Budějovice. Vždy si na tu střelu vzpomenu. Je to takový jeho výstavní kousek, střela z 20 metrů nahoru křížem. Umí to z obou stran. S Peterem Olayinkou zahráli v útoku skvěle. Ivan předvedl nejlepší výkon ve Slavii. Prošel si těžkým obdobím, dnes nám neskutečně pomohl. Ale nemůžu říct půl slova na žádného hráče, který do zápasu zasáhl," uvedl Trpišovský.

Jeho celek se v úvodním kole vyřazovací fáze utká s jedním z osmičky týmů z třetích míst v Evropské lize. Los se uskuteční v pondělí. "Pokud budou fanoušci, tak bych si přál Fenerbahce Istanbul, kde by byla neskutečná kulisa, navíc krásný stadion. Rád poznávám nové stadiony a je tam hodně týmů, které už jsme v Evropě potkali," řekl Trpišovský.

Postupu si cenil o to víc, že Slavii v létě nevyšla kvalifikace Ligy mistrů ani Evropské ligy. "Od léta jsme si prošli nějakými věcmi a problémy. Vypadnutí s Ferencvárosem Budapešť, s Legií Varšava. Chtěli jsme se za to trochu rehabilitovat a nezanechat po sobě v pohárech takovou stopu. Jsem strašně rád, že pokračujeme na jaře," dodal kouč.