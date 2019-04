Londýn - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského bude ve čtvrteční odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Chelsea nejdůležitější, aby se fotbalisté Slavie na slavném stadionu Stamford Bridge drželi své hry. I kdyby po domácí porážce 0:1 z prvního duelu před týdnem měli mít jen půlprocentní šanci na postup do semifinále, chtějí se o něj do poslední chvíle rvát.

"První zápas nám ukázal, že pokud budeme plnit vše, co si řekneme, jsme schopní se Chelsea v některých fázích hry vyrovnat. Samozřejmě nesmíme udělat chybu, kterou jsme udělali u gólu, tady bychom za to zaplatili dvojnásob. Musíme se držet své hry. Samozřejmě víme, jaký tým proti nám stojí, ta bilance je jasná. Nejdůležitější bude zachovat si svou tvář a proměnit něco z mála šancí, které asi budeme mít," řekl na tiskové konferenci v Londýně Trpišovský.

Chelsea v této sezoně Evropské ligy v 11 zápasech desetkrát vyhrála a jednou remizovala a v pohárech postoupila ze všech 11 dvojutkání, v nichž zvítězila v prvním duelu venku.

"Nechci posuzovat, jestli je troufalé mluvit o postupu. Kdybychom sem přijeli s tím, že šanci nemáme, nemuseli bychom sem vůbec jezdit. Víme, proti jakým hráčům hrajeme. Viděl jsem transferovou hodnotu některých hráčů Chelsea, možná až teď jsem si uvědomil ten rozdíl," uvedl Trpišovský.

"Patří mezi pět šest největších klubů na světě, my jsme jen z České republiky, ale my se chceme co nejvíc ukázat. Nebudeme nic vzdávat na začátku. I kdyby ta šance měla být půl procenta nebo jedno procento, chceme odjíždět s čistým štítem, že jsme do toho dali všechno. (Asistent) Zdeněk Houštecký říkal, že když postoupí Ajax, postoupíme i my. Tak uvidíme, jestli je dobrá vědma," dodal Trpišovský s odkazem na nečekaný postup nizozemského celku do semifinále Ligy mistrů přes Juventus Turín.

Do sestavy Slavie se vrátí záložník Tomáš Souček, který v prvním zápase chyběl kvůli karetnímu trestu. "Je to pro nás hodně důležité, Tomáš se tady bude hodit i tou typologií, kterou má. My jsme navíc v tom prvním utkání použili do základní sestavy téměř všechny středopolaře, je možné, že tentokrát nám třeba takový typ hráče zbude na dostřídání. Navíc se nám zvýší typologicky sestava před oběma brankami, v derby Tomáš patřil k nejlepším hráčům," uvedl Trpišovský.

Zatím neví, zda nastoupí obránce Vladimír Coufal, který vynechal derby se Spartou. "Vláďa má dlouhodobější problémy v horní části těla řečeno hokejovou terminologií. Táhne se to od utkání reprezentace s Brazílií. Každé utkání odehrál pod injekcemi nebo prášky na bolest. Včera už trénoval. Je to takové zranění, které se dá rozhýbat, ale pak se vrátí. Je to 50 na 50," řekl Trpišovský.

Poprvé zavítal do vysněné Anglie. "Užívám si to moc. Dýchne na vás prostředí, stadion. Včera nám vyrazilo dech tréninkové centrum Crystal Palace, kde jsme trénovali. Neskutečné podmínky. Strašně jsme rádi, že tady můžeme být. Dnes se můžeme kochat, ale zítra už se budeme připravovat," dodal Trpišovský.