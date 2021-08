Trpišovský: Ferencváros je maďarský hegemon, odehráli skvělý duel s Juventusem

Budapešť - Přestože jsou fotbalisté Slavie před středečním úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů v Budapešti proti Ferencvárosi favoritem, trenér Jindřich Trpišovský má před soupeřem veliký respekt. Zaujali ho ofenzivní hráči maďarského šampiona, především letní posila Ryan Mmaee. Věří, že bude moci nasadit útočníka Jana Kuchtu, který prodělal lehkou virózu.

"Vždy říkám, že na hřišti hrají hráči a ne hodnoty hráčů. Myslím, že si pevně uvědomujeme kvality Ferencvárose, nejen z těch zápasů, které hráli. Ale i fakta. Suverénně o 20 bodů vyhráli maďarskou ligu, vloni prošli z kvalifikace do Ligy mistrů a odehráli tam skvělý zápas například na půdě Juventusu (prohra 1:2). Nikdo jim neodešel, naopak přišli velice kvalitní hráče. Je to hegemon maďarské ligy, velice silný tým," řekl Trpišovský na tiskové konferenci v Budapešti.

Největší sílu má podle něj Ferencváros v ofenzivě. "Mají velmi nepříjemné hráče na křídelních pozicích, kteří jsou hlavně produktivní, ať je to Uzuni, Zubkov nebo Mak. Nejvíc se mi líbí útočník Mmaee, který teď přišel. Je moderním typem hráče, umí hrát zády k bráně. Je rychlý, soubojový, fakt nebezpečný," řekl Trpišovský.

"Plus pravý obránce Wingo, hrozně se mi líbí také Zachariassen, který přišel z Rosenborgu. Nevím, jestli bude hrát Eldar Civič, který působil v české lize. Kdysi jsme ho lákali na přestup k nám, protože má skvělý centr z levé strany," doplnil Trpišovský.

Doufá, že bude moci nastoupit útočník Kuchta, který scházel v páteční ligové generálce při výhře 3:1 v Teplicích. "Byli bychom rádi, kdyby byl Kuchtič k dispozici. Je to nás útočník číslo jedna, má zkušenosti z pohárů. Sezonu začal dobře. Jeho typologie je trochu ojedinělá, myslím, že by mu hra Ferencvárose mohla sedět. Budeme dělat vše pro to, aby byl k dispozici. Nebudeme to ale lámat přes koleno, nechceme ohrozit jeho start v odvetě. Chytřejší budeme po dnešním tréninku a zítra dopoledne," poznamenal Trpišovský.

Slavii čeká pod jeho vedením čtvrtý pokus o postup do skupiny Ligy mistrů. Když Pražané začínali v kvalifikaci doma, s Dynamem Kyjev ani vloni s Midtjyllandem neuspěli. Naopak předloni postoupili poté, co hráli první utkání venku. Před touto sezonou UEFA zrušila pravidlo o vyšším počtu branek vstřelených venku, které rozhodovaly v případě nerozhodného součtu gólů z obou zápasů.

"Hodně se to změnilo zrušením toho pravidla. Dvojzápasy dostávají úplně jiný rozměr, hodně se to vyrovnává. Tým má v odvetě výhodu domácího prostředí v případě prodloužení, které se i stává pravděpodobnějším, než to bylo v minulém schématu. Trochu ztratilo strategickou hodnotu hrát doma nebo venku. Nepřikládám tomu nějakou velkou váhu, ale kdybych si měl vybrat, je lepší hrát odvetu doma," podotkl Trpišovský.

Kvůli disciplinárnímu trestu za údajný rasismus v březnovém osmifinále Evropské ligy nadále chybí obránce Ondřej Kúdela. Na stoperu by měli nastoupit Taras Kačaraba a David Zima, jehož přípravu na sezonu narušila účast na mistrovství Evropy. "Moc zápasů spolu s Tarasem neodehráli. Každý trénink a zápas je bonus na zlepšení. Samozřejmě absence Ondry je veliká, je to organizátor, čte hru, vidí tahy o pár kroků dopředu. Navíc je velmi respektovaný. Není jednoduché Ondru nahradit, ale Taras i David jsou rychlostně vybavení. Davidovi přes léto praxe chyběla, ale myslím, že to zvládne," dodal Trpišovský.