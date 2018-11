Bordeaux (Francie) - Přestože fotbalisté Slavie potřebují ve čtvrtek k postupu ze skupiny Evropské ligy uhrát v Bordeaux více bodů než Kodaň v Petrohradu a může jim tak stačit i remíza, trenér Jindřich Trpišovský souběžné utkání v Rusku sledovat nebude. S Pražany bude hrát na vítězství, i když francouzský klub se podle něj od úvodního vzájemného zápasu v Edenu, který prohrál 0:1, zlepšil.

"Určitě zápas v Petrohradu sledovat nebudeme, protože chceme každý zápas hrát na výhru. Pro nás je každý bod jak do klubového, tak do národního koeficientu důležitý. Pro nás se nic měnit nebude. Já osobně to nechci vědět, chci se soustředit na to, abychom naše utkání zvládli vítězně," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Je to pro nás příjemná skutečnost, že už máme možnost postoupit. Samozřejmě kdyby nám někdo ve chvíli, kdy jsme dostali do skupiny tak silné týmy jako Petrohrad, Bordeaux a i Kodaň, řekl, že v pátém kole máme možnost rozhodnout i třeba o postupu, tak byli bychom určitě rádi. Bereme to jako velký úspěch a byli bychom rádi, kdybychom se zítra tomu cíli přiblížili," dodal kouč.

V září Slavia doma porazila Bordeaux 1:0 a soupeře skoro k ničemu nepustila. "Myslím, že ti hráči jsou momentálně sehranější. V průběhu sezony došlo i k doplnění trenérského týmu. Jestli se něčím zlepšili, jsou kompaktnější v defenzivě. Oproti začátku sezony nejen že dostávají méně branek, ale soupeři se proti nim dostávají i do méně zakončení," srovnával Trpišovský.

V prvním zápase byl zřejmě nejlepším hráčem Bordeaux český záložník Jaroslav Plašil. "Myslím, že Jarda na začátku sezony patřil k nejlepším a nejzodpovědnějším hráčům Bordeaux. Ale úplně speciálně jsme se na něj tentokrát nepřipravovali. Zaprvé si myslím, že nebude hrát, a zadruhé ho naši hráči znají z prvního utkání. Spíš se zaměřujeme na hráče, o kterých neměli tolik informací, případně nehráli první utkání," uvedl Trpišovský.

Vzhledem k víkendovému utkání francouzské ligy s Paris St. Germain a už jen teoretické šanci na postup v Evropské lize plánuje trenér Bordeaux proti Slavii změny v obvyklé sestavě.

"Něco takového jsme zaznamenali, pro nás je to trochu komplikace v přípravě, musíte se soustředit na více hráčů. Jsou tam mladí draví hráči, kteří se nám líbili v sestřizích. Někdy tihle hráči, co pravidelně nehrají, mají větší energii a chuť se předvést," podotkl Trpišovský.

"Uvidíme, v jaké sestavě vyběhnou. Každý tým v Evropě poté čeká těžké ligové utkání, každý doma o něco hraje. My po návratu hrajeme náročné utkání v Opavě. Každé utkání v Evropské lize je prestižní, navíc Bordeaux hraje před vlastním publikem, tak určitě na nás budou stoprocentní," dodal.